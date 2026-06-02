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¡Tonda Eckert se salva! El Southampton mantiene a su entrenador pese al drama del «Spygate» en los play-offs de la Championship
El propietario del Southampton respalda a su entrenador, que se encuentra en una situación delicada
Solak confirma que quiere que Eckert siga como entrenador pese al escándalo de espionaje que frustró el ascenso del Southampton. La sanción incluye la eliminación de los play-offs de la Championship y la pérdida de cuatro puntos para la temporada 2026-27.
En declaraciones a BBC Sport, Solak insistió en que el técnico de 33 años sigue siendo la persona adecuada para el puesto. Aunque reconoció la gravedad de la situación, cree que su capacidad de gestión compensa los errores que provocaron las sanciones.
- AFP
Solak sigue apoyando a Eckert
Solak expresó su mayor apoyo hasta la fecha al entrenador alemán y afirmó que consultaría a jugadores, afición y personal del club antes de tomar una decisión definitiva, pero dejó claro que, si dependiera únicamente de él, Eckert seguiría en St Mary's.
«Se merece una segunda oportunidad y la tendrá. Cuenta con todo mi apoyo; es un entrenador de gran talento», afirmó Solak.
Creo a Tonda cuando dice que no sabía que infringía la norma. Mi opinión, y la de la junta, es que merece respaldo. Consultaré al equipo, a los jugadores y a los aficionados, pero, si la decisión es mía, se queda.
Le dije: “Casi me rompes el corazón. Si lo vuelves a hacer, me matas. En julio, si no te sabes de memoria el reglamento de la EFL, no podrás trabajar para mí; no podemos permitirnos otro error”. Espero que aprenda de esto y tenga una carrera increíble».
Eckert pidió disculpas
Eckert publicó un vídeo de ocho minutos en las redes del club para disculparse. Dijo: «Pido perdón por todo lo ocurrido. Asumo la responsabilidad como entrenador jefe.
Tras seis meses reconstruyendo la relación con los aficionados, la temporada termina de la peor manera. Soy un entrenador joven, cometí un error y asumo toda la responsabilidad».
- AFP
La investigación de la FA podría resultar decisiva
Aunque el Southampton quiere conservar a Eckert, la incertidumbre persiste. La FA sigue investigando y podría sancionarlo. Por ahora, el club se centra en recuperar su reputación tras un episodio dañino.