Getty Images Sport
Traducido por
Tonda Eckert autorizó la operación de espionaje en el Southampton, y la EFL condenó el «deplorable» trato a los empleados junior
El Southampton, sancionado tras salir a la luz un caso de espionaje
El Southampton ha sido excluido de los play-offs de la Championship tras ser declarado culpable por una comisión disciplinaria independiente de varios incumplimientos de la normativa de la EFL. Además, se le han restado cuatro puntos para la próxima temporada. La comisión reveló que el entrenador Eckert autorizó el espionaje para obtener una ventaja táctica sobre rivales como Oxford United, Middlesbrough e Ipswich Town.
Eckert buscaba detalles sobre la posible alineación del Oxford para el debut del interino Craig Short y sobre la disponibilidad del mediocampista del Middlesbrough Hayden Hackney para la ida de la semifinal. La comisión confirmó que esa información se solicitó para influir directamente en la estrategia del partido.
- Sky Sports
La Comisión condena las presiones ejercidas sobre el personal subalterno
El informe critica con dureza el trato al becario William Salt, sorprendido grabando un entrenamiento del Middlesbrough. La comisión concluye que se presionó al personal subordinado a realizar tareas que consideraba inmorales.
El informe concluye: «Las observaciones las autorizaron altos cargos y se delegaron en el becario para los incidentes del MFC y la OU. Él rechazó participar en el incidente de TI. Los resultados se incorporaron al análisis del equipo, se discutieron con el Sr. Eckert y otros, y se usaron para definir la estrategia del partido.
El Sr. Eckert admitió haber autorizado las observaciones para conocer la táctica (incidente de la OU) y la disponibilidad de un jugador clave (incidente del MFC). Esa información se usó para elaborar la estrategia, y contar con datos que el rival quiere ocultar supone una ventaja deportiva.
«Se presionó a los miembros junior del personal para que llevaran a cabo actividades que consideraban, como mínimo, moralmente incorrectas. Dicho personal se encontraba en una posición vulnerable, sin seguridad laboral».
Las preocupaciones sobre la integridad deportiva dan lugar a sanciones severas
El Southampton admitió violar las normas de la EFL, pero alegó desconocer la regla sobre observaciones en los campos de entrenamiento, implementada tras el «Spygate» del Leeds United en 2019. La comisión rechazó ese argumento y determinó que la integridad de la competición se había visto seriamente afectada.
El informe añadió: «La confianza del público es primordial. Concluimos que hubo una acción premeditada y decidida desde arriba para obtener una ventaja competitiva. Fue mucho más que una actividad inocente y resultó particularmente deplorable usar a miembros jóvenes para realizar actividades clandestinas bajo órdenes del personal de alto rango. La integridad de la competición de play-off se vio gravemente vulnerada».
- Getty Images Sport
La investigación de la FA podría agravar la crisis del Southampton
Los problemas del Southampton podrían empeorar tras la apertura de una investigación de la FA. Esta indagación podría derivar en cargos contra Eckert. El club, ya penalizado con la pérdida de puntos y bajo escrutinio, debe preparar la próxima temporada. La dirección afrontará aún más presión de cara al nuevo curso.