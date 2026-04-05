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«Tomé una decisión meditada»: Leon Goretzka explica por qué se quedó en el Bayern de Múnich a pesar del interés del Arsenal en enero
Se confirma la salida de Goretzka este verano
Tras unas conversaciones francas, Goretzka tiene previsto abandonar el Bayern al finalizar su contrato, que expira al término de la temporada. Ha sido una pieza clave del gigante muniqués desde su llegada procedente del Schalke en 2018, pero ambas partes han coincidido en que es el momento adecuado para emprender una nueva aventura tras casi una década de dominio en la Bundesliga. El centrocampista está decidido a conquistar más títulos antes de hacer las maletas para afrontar un nuevo reto.
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El objetivo final es ganar el triplete
Goretzka ha confirmado que rechazó varias ofertas de fichaje muy sonadas en enero. Se le relacionó con numerosos clubes europeos de primer nivel, pero consideró que la presente temporada ofrecía una oportunidad única para alcanzar el éxito en Baviera. En declaraciones a la página web oficial del club, Goretzka afirmó: «En invierno tomé la decisión consciente de quedarme aquí hasta el verano. Siento que todo es posible esta temporada».
Confianza en el actual proyecto del Bayern
A pesar de la enorme presión que supone jugar en el club más grande de Alemania, el veterano centrocampista no se deja intimidar por el reto de ganar el triplete. Expresó su confianza en la estructura del equipo: «Los jugadores adecuados están en el lugar adecuado, con el entrenador adecuado, en el club adecuado. Estoy totalmente convencido de que podemos ganarlo todo este año, aunque sé lo difícil que es. Pero lo intentaremos».
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El Arsenal y los grandes de Europa, en alerta
Aunque decidió quedarse hasta el final de la temporada 2025-26, el futuro a largo plazo de Goretzka sigue siendo un tema candente. Está previsto que se convierta en agente libre este verano, un hecho que ha despertado el interés de varios de los grandes clubes europeos. Según se informa, el Arsenal lidera el interés desde la Premier League, con el objetivo de incorporar su presencia física y su experiencia al centro del campo de Mikel Arteta. Además del interés del Emirates Stadium, se atribuye a los gigantes italianos Juventus y AC Milan un gran interés por la estrella alemana. También se dice que el Atlético de Madrid está siguiendo de cerca la situación.