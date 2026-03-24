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¿Tomaba Lionel Messi las decisiones sobre los fichajes del Barcelona? El expresidente del club, Josep Maria Bartomeu, aclara las cosas
Mitos sobre la autoridad del argentino
La idea de que Messi actuó como un «director en la sombra» durante sus años de esplendor en Cataluña ha sido un tema recurrente en los rumores del fútbol español durante una década. Se ha sugerido que el ocho veces ganador del Balón de Oro tenía derecho de veto sobre los fichajes y los nombramientos de entrenadores, lo que creó un entorno en el que las preferencias de la superestrella prevalecían sobre la estrategia técnica.
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Bartomeu sobre el asunto del burofax
Sin embargo, Bartomeu ha salido al paso para desmentir estas afirmaciones, insistiendo en que la relación entre el jugador y el club era puramente profesional. Aclaró que, si bien Messi era la pieza clave del éxito del equipo sobre el terreno de juego, su implicación se limitaba a la banda, dejando que la junta directiva y los directores deportivos se ocuparan de los asuntos administrativos y de fichajes del club.
«Todo el mundo habla del poder de Leo cuando estaba en el Barça, pero Messi no decidía sobre fichajes ni entrenadores; no tenía privilegios. Fuera del ámbito deportivo, nunca tomó ninguna decisión», declaró Bartomeu a Catalunya Radio.
Reflexionando sobre el enfrentamiento de 2020, en el que Messi intentó marcharse mediante una notificación legal, el expresidente explicó su firme postura. «En agosto de 2020, cuando Messi pidió marcharse, le dije que no porque es nuestro activo más importante y una de nuestras principales fuentes de ingresos», añadió Bartomeu. «No podía concederle una salida gratuita y, además, tenía contrato. Creo que lo entendió, y por eso se quedó. Pensaba que en unos meses habría una nueva junta directiva que le renovaría el contrato. La sorpresa le llegó cuando llegó el momento de la renovación y lo despidieron».
La pandemia y sus consecuencias económicas
La actual junta directiva blaugrana, encabezada por Joan Laporta, ha señalado en repetidas ocasiones que la «herencia envenenada» es la causa de las continuas restricciones económicas del club. Bartomeu rebate este argumento, alegando que la trayectoria previa a la pandemia se caracterizó por un crecimiento sin precedentes y que la posterior pérdida de 500 millones de euros fue una catástrofe mundial inevitable.
«No fue una mala herencia. Es una herencia con algunos aspectos positivos y otros no tan buenos, pero está totalmente condicionada por la COVID. En aquel momento, el Barça era un club en buena situación deportiva y financiera, en crecimiento y generando ingresos», explicó. «La COVID provocó que los ingresos se desplomaran y, en las temporadas 2019-20 y 2020-21, el Barça sufrió una pérdida de 500 millones de euros, lo que tuvo un impacto significativo en las finanzas del club.
«Me preocupa la cuestión del juego limpio financiero; en 2021, el Barça infló sus pérdidas. No sé por qué. Inflar las pérdidas y no reconocer que la pandemia tuvo un impacto de 500 millones de euros en el Barça nos llevó a perder nuestro estatus de juego limpio. Y eso a pesar de que La Liga publicó un informe advirtiendo de este impacto. Podríamos haberlo mantenido. Estas medidas representan, en última instancia, una pérdida de activos, y estos no se han utilizado para reducir la deuda».
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Negreira y la rivalidad con Laporta
Bartomeu también se refirió al polémico caso Negreira y a su falta de relación con su sucesor, Laporta. A pesar de las tensiones en la cúpula del club, elogió el nombramiento de Hansi Flick como entrenador, aunque se mostró crítico con otros aspectos de la actual directiva, incluida la decisión de contratar a una empresa turca para las reformas del Spotify Camp Nou.
«No tendré relación alguna con él [Laporta]. La última vez que nos vimos fue durante las elecciones de 2015, que gané, y ni siquiera vino a felicitarme», reveló Bartomeu.
«Lo mejor que se ha hecho en los últimos años es fichar a Flick y construir un equipo que también forma parte del legado, ya que de esta plantilla actual de 23 jugadores, 10 u 11 provienen de nuestra época. Flick ha hecho un gran trabajo y es una muy buena elección de Laporta, pero todo lo demás no me ha convencido del todo».
En cuanto al escándalo arbitral, señaló: «Cada uno de nosotros ha defendido su etapa en el caso Negreira. En mi caso, estoy bajo investigación hasta 2018, cuando decidimos rescindir el contrato de Javier Enríquez. Fui el único que pidió al juez que no entregara la documentación del Barça al Real Madrid, que la solicitó hace unos meses. No me pareció justo que el Real Madrid viera los documentos más internos del club. La cuestión de los informes arbitrales es algo que han hecho muchos clubes, no solo el Barça».