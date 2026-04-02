«¡Toma el camino correcto!» - La leyenda del Liverpool Steven Gerrard revela el consejo que le dio a Mohamed Salah tras la famosa y explosiva entrevista del egipcio

Al percibir que una leyenda del club corría el riesgo de manchar su legado, Gerrard decidió intervenir. En declaraciones a The Overlap, el ex capitán del Liverpool reveló: «Hablé con él en torno a esa entrevista en aquel momento. Le dije: “No hagas lo que has hecho y te quedes con esa sombra sobre ti”; sí, hablé con él directamente. Me envía mensajes de vez en cuando o yo le envío mensajes de vez en cuando, más si voy a algún sitio con Leo (el hijo de Gerrard) para que Leo pueda verlo.

«Pero eso me dio la oportunidad de decirle: “Llevas aquí ocho o nueve años. Has sido un rey aquí, tienes este legado. Vete en tus propios términos, de la manera correcta». Todavía estaba un poco emocionado por los incidentes. Era suplente, entraba y salía del equipo en ese momento, estaba molesto. Pensé que habría sido una pena que se fuera en enero y simplemente se fue».