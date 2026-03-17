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¿Tom Brady traerá de vuelta a Jude Bellingham? El creador de «Peaky Blinders» fija la fecha del fichaje del jugador estrella del Real Madrid para su regreso al Birmingham City
El dorsal de Bellingham fue retirado antes de convertirse en un «galáctico»
La camiseta con el número 22 de Bellingham fue retirada en St Andrew’s tras hacer las maletas para fichar por el Borussia Dortmund, uno de los grandes de Alemania. Este incansable centrocampista había dado el salto al primer equipo con tan solo 16 años, batiendo el récord de debutante más joven que hasta entonces ostentaba Trevor Francis.
Solo disputó 44 partidos con el Birmingham, y pronto quedó claro que un potencial tan extraordinario no podría mantenerse oculto por mucho tiempo. Los grandes de la Premier League mostraron interés en ficharlo, pero optó por una aventura en la Bundesliga antes de convertirse en un «galáctico» en el Santiago Bernabéu en 2023.
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Nuevo estadio: los planes de Birmingham para un recinto con capacidad para 62 000 espectadores
Bellingham tiene contrato con el Real Madrid hasta 2029. Para entonces, la construcción del nuevo y singular estadio de Birmingham debería estar en marcha, y Knight sueña con ver a una cara conocida inaugurar con estilo ese recinto con capacidad para 62 000 espectadores. Declaró a The Telegraph: «A la sombra de las chimeneas del nuevo estadio, veremos a Jude Bellingham marcar un hat-trick en la jornada inaugural de la temporada».
Bellingham participó en el vídeo promocional del Birmingham para presentar sus grandiosos planes para el estadio, un proyecto de 1.200 millones de libras (1.600 millones de dólares) que incluye un recinto con 12 enormes chimeneas. Knight también participó en esa campaña y añadió: «Volvió de Madrid y apareció en el vídeo para presentar el diseño del estadio y puso su granito de arena. Así que quiero que vuelva [a jugar en el Birmingham] algún día».
¿Volverá Bellingham a jugar con el Birmingham en algún momento?
¿Cuándo podría suceder eso? Bellingham cumplirá 23 años en junio y Knight cree que el jugador, natural de Stourbridge, podría volver a un entorno que le es familiar antes de cumplir los 30. Dijo: «A los veintiocho. Yo diría que quizá vuelva a los 28. ¿Por qué no? No lo sé. Quiero decir, ¿quién sabe? Quién sabe lo que va a hacer, pero si nos convirtieramos en un buen equipo, creo que volvería.
«Todo depende de lo que pase en el campo. Si llegamos, ya sabes, incluso a la zona media de la tabla de la Premier League y si conseguimos algunas de las cosas que nuestros propietarios quieren hacer en cuanto a la experiencia del día del partido. Si pueden potenciar eso y estamos ganando, entonces, en un buen momento, creo que podemos».
Bellingham se ha convertido en una superestrella mundial desde que dejó Birmingham, asumiendo un papel carismático con Inglaterra mientras se preparan para otro intento de alcanzar la gloria en el Mundial este verano.
Knight admite que le costó más que a la mayoría darse cuenta de que Bellingham era especial. Dijo: «Obviamente, no sé mucho de fútbol porque al principio no me di cuenta de lo bueno que era. Otros ya decían desde muy pronto que ese chico tenía algo especial. Y luego, poco a poco, se hizo evidente que era diferente. Era muy bueno. Y la forma en que se fue fue muy buena, porque se aseguró de que el Blues saliera beneficiado».
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El Birmingham compite con el Wrexham por el ascenso a la Premier League
El fichaje de Bellingham reportó al Birmingham una suma inicial de 25 millones de libras (33 millones de dólares), que se ha invertido para ayudar al club a intentar volver a la Premier League. El presidente Tom Wagner supervisa ese proyecto, en el que también participa como inversor la leyenda de la NFL Tom Brady, quien ha declarado lo siguiente sobre la incorporación de Bellingham: «Creo que Jude es el mejor jugador del planeta en la actualidad y aún no hemos visto ni de lejos todo su potencial. No solo como jugador, sino también por lo que puede aportar a una comunidad, lo que puede hacer como líder. Si podemos proporcionarle una plataforma para que alcance todo su potencial, pues eso será una gran historia. Es una gran historia para el Birmingham, una gran historia para Inglaterra y una gran historia de regreso a casa».
El Birmingham no está fuera de la lucha por los play-offs de la Championship esta temporada, pero tiene trabajo por delante para alcanzar al Wrexham de Ryan Reynolds y Rob Mac, que actualmente ocupa el sexto puesto de la tabla.
Sin embargo, podrían recuperar la máxima categoría en algún momento en un futuro no muy lejano, lo que les daría tiempo para consolidarse gradualmente entre la élite del fútbol inglés antes de que se produzca cualquier ambicioso fichaje por Bellingham.
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