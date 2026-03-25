Getty Images Sport
Traducido por
¿¡Tom Brady en WrestleMania?! La WWE está en conversaciones con el copropietario del Birmingham City y leyenda de la NFL en medio de su disputa con Logan Paul
Negociaciones para un crossover en WrestleMania
El mundo del deporte está alborotado con la noticia de que, según se informa, Brady está en conversaciones para hacer una aparición sensacional en WrestleMania 42. Según el veterano periodista de lucha libre Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio, ya se están dando los pasos necesarios para que el exquarterback de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers participe en el evento insignia de la WWE en Las Vegas.
Al hablar sobre el posible acuerdo, Meltzer declaró: «Por lo que me han dicho, están negociando con Tom Brady. Pero, en este momento, no hay ningún acuerdo cerrado. Así que podría suceder; obviamente, Logan Paul y Tom Brady están trabajando juntos, todo el mundo sabe que están preparando el ángulo. Creo que la gente ya lo veía venir, pero podría haber algo, de alguna forma, en WrestleMania».
- Getty Images Sport
Creación del guion
Las bases para este cruce se han sentado a través de una serie de pullas públicas entre Brady y la actual estrella de la WWE, Paul. Las tensiones se recrudecieron durante el Fanatics Flag Football Classic en Los Ángeles, donde ambos capitaneaban equipos rivales. Cabe destacar que Brady menospreció el mundo de la lucha libre profesional, calificándolo de «bonito» y «guionizado» durante una comparecencia ante los medios, que rápidamente se hizo viral con más de dos millones de visitas.
«Ya sabes, todo lo que hacen es tan bonito y está tan guionizado, y ellos saben lo que está pasando», dijo Brady. «En un partido de fútbol americano, no lo sabes, así que no se me acercarían. Además, si tuviera una buena línea ofensiva, les darían un puñetazo en la garganta a esos tipos y probablemente estarían llorando». Paul respondió burlándose del jugador de 48 años con un vídeo de disculpa falsa.
Meltzer sugirió que las recientes provocaciones eran una jugada calculada, diciendo: «Lo que hicieron en el partido de fútbol americano fue claramente para montarlo todo: todo ese rollo de Tom Brady menospreciando a los luchadores profesionales y todos los luchadores respondiendo, todo eso es parte del guion. No es que "Tom Brady sea un capullo y no respete la lucha libre profesional"».
La conexión con Las Vegas
WrestleMania 42 está programada para celebrarse el 18 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, sede de los Las Vegas Raiders, la franquicia de la NFL en la que Brady tiene una participación minoritaria. Esta sinergia lo convierte en el escenario perfecto para que el accionista del Birmingham City haga su debut en la WWE. Los rumores se ven avivados por las informaciones que indican que la WWE ya ha comenzado a barajar posibles nombres para el legendario quarterback. Las especulaciones de Fightful Select y WrestleVotes indican que se han barajado internamente nombres como «The Untouchable Tom Brady» y «T-Bone».
- Getty Images
Estrellas de la NFL en el ring
Si Brady da el salto, seguirá los pasos de otras superestrellas de la NFL que se han adentrado en el mundo de la lucha libre. Su antiguo compañero de equipo y buen amigo, Rob Gronkowski, ha hecho varias apariciones e incluso presentó WrestleMania 36. Por su parte, George Kittle, estrella de los San Francisco 49ers, también ha participado en importantes tramas de la WWE en los últimos años.