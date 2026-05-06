¡Tom Brady contra el Barcelona! El gigante de La Liga organiza un sorprendente partido amistoso contra el Birmingham City

En los primeros días de la concentración, el Barcelona jugará su primer amistoso contra el Birmingham City de la Championship. El club de las Midlands, cuyo director es Brady, siete veces campeón de la Super Bowl, ofrece un rival cercano al centro nacional de fútbol. Aunque muchas estrellas aún estarán de vacaciones tras el Mundial, el partido unirá trabajo físico y minutos de competición. Es el típico amistoso de verano: sirve para que el staff observe a los menos habituales y, gracias a la presencia del estrella de la NFL, atrae mucho interés comercial.