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¡Tom Brady contra el Barcelona! El gigante de La Liga organiza un sorprendente partido amistoso contra el Birmingham City
Flick ultima los planes para el campamento de verano en Inglaterra
Según Mundo Deportivo, el Barcelona ha aprobado los detalles clave de su pretemporada 2026-27. El técnico Hansi Flick dirigirá la concentración en St George’s Park, sede de la selección inglesa. El club catalán las usará del 27 de julio al 8 de agosto; es su tercera visita, tras las de 2014 y 2016 con Luis Enrique. Flick confía en que la familiar campiña inglesa ofrezca el entorno ideal para sentar las bases tácticas.
- AFP
Una prueba sorpresa contra el Birmingham de Brady
En los primeros días de la concentración, el Barcelona jugará su primer amistoso contra el Birmingham City de la Championship. El club de las Midlands, cuyo director es Brady, siete veces campeón de la Super Bowl, ofrece un rival cercano al centro nacional de fútbol. Aunque muchas estrellas aún estarán de vacaciones tras el Mundial, el partido unirá trabajo físico y minutos de competición. Es el típico amistoso de verano: sirve para que el staff observe a los menos habituales y, gracias a la presencia del estrella de la NFL, atrae mucho interés comercial.
Se han programado lucrativos partidos amistosos en África.
Tras su estancia en Inglaterra, la plantilla viajará directamente a Nairobi, Kenia, para jugar un amistoso de gran repercusión contra un rival europeo, probablemente el Liverpool, el 9 o 10 de agosto. Después volverán a Cataluña y, el 14 de agosto, viajarán a Marruecos para un segundo encuentro africano. Se prevé que ambos partidos, con el regreso de varios internacionales, reporten unos 10 millones de euros (9 millones de libras/12 millones de dólares) que compensarán los gastos de la pretemporada en Inglaterra.
- AFP
Superar los primeros retos de la temporada
El Barcelona debe integrar pronto a sus estrellas que regresan del Mundial, pues la temporada se acerca rápido. Aunque queda pendiente el viaje a Perú, ahora el foco está en aprovechar estos tres amistosos para llegar en óptima forma física y táctica al inicio de la liga.