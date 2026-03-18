«Todos los jugadores están destrozados»: Micky van de Ven promete a la afición del Tottenham que los jugadores están «dispuestos a todo» para salvarse en la lucha por el descenso de la Premier League

En una entrevista concedida a SPURSPLAY, el exjugador del Wolfsburgo declaró: «La temporada está siendo muy dura para todos en el vestuario; sobre todo después del partido contra el Bilbao, todo el mundo espera que llegue la próxima temporada para seguir construyendo sobre ese éxito, pero esta temporada nos está costando mucho».

«Obviamente hemos tenido lesiones, nos han faltado algunos de los mejores jugadores en el campo, pero a veces necesitas a todo el mundo al completo, y entonces este jugador se lesiona y vuelve a entrar otro, y luego se lesiona este otro. Obviamente es muy duro cuando estás en el campo y cada vez tienes que salir del campo sin ningún punto. Lo único por lo que juegas es por los tres puntos, porque así sientes que toda la semana has entrenado para algo. Así que es realmente duro. Todos los jugadores estamos devastados por la situación en la que nos encontramos ahora mismo, y todos queremos darle la vuelta a esto lo antes posible».