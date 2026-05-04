AFP
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«Todos los jugadores confían en él»: Roberto De Zerbi ha sido «una gran ayuda para el Tottenham» en plena lucha por evitar el descenso, mientras Conor Gallagher celebra una victoria «perfecta» sobre el Aston Villa
La lección magistral de táctica de De Zerbi deja atónito al Villa
El equipo de De Zerbi dominó desde el inicio ante el Villa, dejando a los hombres de Unai Emery —aspirantes a la Liga de Campeones— sin reacción y por debajo en todos los aspectos del juego. El técnico italiano realizó cuatro cambios en su alineación, dando la titularidad a Richarlison y Mathys Tel en una delantera renovada. El resultado fue una primera parte arrolladora: los Spurs registraron ocho disparos frente a ninguno del Villa antes del descanso.
Gallagher abrió el marcador en el 12’, controlando un despeje de Tielemans y batiendo al portero con un remate cruzado. Justo antes de la media hora, Richarlison, de vuelta en el once, aprovechó un centro perfecto de Tel para cabecear entre Cash y Lindelof y anotar su décimo gol liguero.
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Gallagher elogia su «perfecta» incorporación
Gallagher, elegido mejor jugador del partido, elogió a su nuevo entrenador. El centrocampista parece rejuvenecido bajo la dirección de De Zerbi, lo que refleja el compromiso del equipo con la nueva visión del club.
Gallagher declaró a TNT Sports: «Ha sido una actuación fantástica, justo lo que necesitábamos. Todo lo trabajado en la semana previa se vio esta noche y estamos muy contentos con el rendimiento y los tres puntos. Ha sido una noche perfecta, pero ojalá sea solo el inicio. Queremos mantener esta racha en los últimos partidos de la temporada. Es muy importante para nosotros; esperamos que nuestra confianza crezca y sigamos jugando así. No tengo palabras para elogiarlo lo suficiente [a De Zerbi]. Ha estado genial. Todos lo han acogido muy bien, confían en él y saca lo mejor de nosotros; esto es solo el principio. Queremos seguir aprendiendo de él y construir un gran equipo».
De Zerbi, «muy orgulloso»
De Zerbi se mostró encantado con la última actuación del Tottenham y elogió el esfuerzo de los jugadores tanto con el balón como sin él.
En declaraciones a TNT Sports, De Zerbi afirmó: «Jugamos contra el Aston Villa, un equipo muy bueno, con muchos jugadores excelentes y un gran entrenador, pero dominamos durante 60 minutos, tanto con el balón como sin él. Podríamos haber marcado más goles, sobre todo en la primera parte, pero estoy satisfecho con esta actuación de mis jugadores. Sé lo mucho que han sufrido esta temporada y por eso estoy muy orgulloso. Lo único malo sobre el terreno de juego fue el gol que encajamos».
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La atención se centra ahora en la recta final
El Tottenham es 17.º tras ganar al West Ham, pero el calendario sigue duro. Con Leeds, Chelsea y Everton por delante, De Zerbi recuerda a los jugadores la «triste situación» de hace semanas para que mantengan la concentración.
De Zerbi concluyó: «La temporada no ha terminado. Aún debemos jugar tres partidos muy difíciles, empezando el lunes contra el Leeds, que juega muy bien y merece su posición en la tabla. No podemos olvidar la situación antes del Wolverhampton; era muy triste. Ese recuerdo debe permanecer en nuestra mente cada día, sobre todo esta semana tras la victoria».