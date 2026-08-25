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«Todo lo que quería»: Morgan Rogers disfruta de un debut goleador mientras el Chelsea supera al Fulham en un thriller de cinco goles
Arranque soñado para el nuevo fichaje
Tras su sonado fichaje por Stamford Bridge procedente del Aston Villa al principio de este mercado de fichajes, Rogers tenía muchas ganas de arrancar con fuerza bajo los focos del oeste de Londres. El nuevo dorsal 17 tenía la misión de devolverle la ventaja al Chelsea en Craven Cottage tras un inicio de partido frenético. El Chelsea se había adelantado gracias a Joao Pedro a los 32 segundos, pero vio cómo Joshua King igualaba el tanto inicial. Después apareció Rogers para ver puerta y asegurar que el equipo de Xabi Alonso se marchara al descanso con la inercia a su favor.
Al hacer balance de su primera aparición, el delantero no pudo ocultar su alegría por haber tenido un impacto tan inmediato en su nuevo club. «Fue un gran partido para jugar. Obviamente, marcar y ayudar al equipo a ganar era justo todo lo que quería en un debut», dijo Rogers. «Creo que la calidad de nuestro juego fue excelente y fue muy divertido estar ahí fuera. Fulham es un campo difícil al que venir, y ellos jugaron realmente bien, pero nosotros tuvimos esa lucha, ese carácter, y creo que fuimos el mejor equipo de la noche. Para mí, merecimos la victoria y estoy muy contento con cómo fue el partido».
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Flexibilidad táctica y química
Actuando en un rol fluido de mediapunta junto a su gran amigo Cole Palmer, Rogers se sintió como pez en el agua en el sistema táctico de Alonso. La pareja se entendió bien durante todo el partido, y Palmer añadió un tercer gol justo después del descanso para poner a Chelsea en control. Aunque Gonzalo Garcia recortó distancias para el Fulham y puso emoción al final, Chelsea se mantuvo firme para llevarse los tres puntos. Rogers consideró que el equipo mostró el carácter necesario para superar a un rival correoso en su propio estadio.
«Creo que la calidad de nuestro juego fue excelente y que fue muy divertido estar ahí fuera. Fulham es un campo difícil al que venir, y jugaron realmente bien, pero tuvimos esa lucha, ese coraje, y creo que fuimos el mejor equipo de la noche», explicó Rogers.
Gestionar el estado físico tras un verano ajetreado
A pesar de su exhibición goleadora, Rogers fue sustituido para los últimos diez minutos del partido, cuando el cansancio empezó a hacer mella. El atacante llegó al Chelsea más tarde que algunos de sus nuevos compañeros por su participación en el Mundial, y admitió que todavía está trabajando para recuperar su mejor condición física.
«No me sentí tan fresco hacia el final, estaba un poco cansado y por eso salí en los últimos 10 minutos», admitió Morgan. «Me he sentido realmente bien en la pretemporada, pero no he tenido mucho descanso por el Mundial, así que quería mantenerme fresco. Cuando llegas a un equipo nuevo, no quieres llegar falto de ritmo y lento, así que intenté mantenerme en la mejor forma posible y he intentado ponerme al día lo más rápido que he podido».
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Habrá más por parte de la estrella de Inglaterra
Aunque su debut fue innegablemente exitoso, Rogers cree que apenas está empezando a mostrar todo lo que puede aportar al Chelsea. Con los partidos sucediéndose a un ritmo frenético en la Premier League, el foco pasa ahora por mantener este impulso y encontrar otro nivel de rendimiento. El jugador, de 24 años, está convencido de que, a medida que se adapte mejor a su nuevo entorno, tanto su rendimiento individual como la cohesión del equipo seguirán mejorando bajo la dirección de Alonso.
«Sigo pensando que todavía me quedan más marchas por meter y tengo que intentar encontrarlas lo antes posible, porque los partidos llegan uno tras otro. Pero, como he dicho, me sentí bien ahí fuera y lo disfruté», concluyó Rogers.
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