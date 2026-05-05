Tim Weah entiende el papel de los deportistas en la sociedad moderna, sobre todo porque ese papel no es moderno. Es algo básico y la función no ha cambiado, ni probablemente lo hará. Durante siglos, personas como Weah han sido necesarias para entretener.

«Eso es básicamente lo que somos», explica Weah aGOAL. «Siempre digo que si trasladáramos estos tiempos modernos al Imperio Romano, seríamos artistas. Ahora mismo, estamos actuando».

Ahora se prepara para el mayor escenario de su carrera: la Copa del Mundo en su país natal. Nunca tendrá un público tan enorme. Todo el mundo mirará a este jugador de 26 años y a sus compañeros de la selección masculina de Estados Unidos cuando salgan a su coliseo moderno para dar espectáculo.

Sin embargo, cada función termina: dura solo 90 minutos. Su tiempo sobre el escenario es limitado, aunque menos efímero que el de los gladiadores romanos. Por eso, a lo largo de la entrevista con GOAL, Weah acepta y a la vez rechaza ese rol de artista. No puede ser solo eso, ¿verdad?

Para Weah hay otros papeles: compañero, amigo, hijo, referente, embajador. También le atraen ser propietario de un club, músico, artista... No quiere que lo encasillen, aunque los partidos más importantes de su vida se acercan.

Weah quiere ser narrador. Por eso, pese a todo, se pregunta cuál será su historia y cómo será el final. Por eso busca otras historias e intenta incorporar tantos elementos como pueda a la suya propia. Y, en definitiva, por eso está haciendo todo esto: para tener historias que merezcan la pena recordar con orgullo.

«Todo forma parte de mi historia», afirma. «Cuando sea mayor, podré compartir estas experiencias con mis hijos y nietos. Por eso vivo esta vida: para superar pruebas, disfrutar momentos y conocer culturas, y luego contárselo a ellos.

«Lo bonito de esta experiencia es que no se trata solo de deporte, sino de la vida, y aún la estoy descubriendo. Quiero conocer más lugares, aprender más cosas y conectar con más gente para dejarles historias a mis pequeños cuando ya no esté».

Por ahora, Weah sigue en la cancha, escribiendo el capítulo más grande de su historia.