Antes de su extensa explicación, se le había preguntado a Nagelsmann, entre otras cosas, por la ausencia de Angelo Stiller. En el transcurso de su monólogo, se refirió también directamente al centrocampista del VfB Stuttgart. «Es un futbolista excepcional, con un potencial enorme y un rendimiento siempre bueno, pero compite con Pavlo, a quien simplemente veo un poco por delante», dijo el seleccionador nacional y añadió: «Especialmente en lo que respecta a algunos aspectos específicos. No veo a Angelo en el once inicial y, por eso, simplemente hemos decidido cubrir las plazas del resto de la plantilla de otra manera». Es decir: Nagelsmann considera a Pavlovic un jugador más adecuado para ese rol que Stiller. ¿Quizás porque le preocupa que Stiller pueda envenenar el ambiente si no juega?

Nagelsmann parecía intuir que se harían ese tipo de especulaciones, por lo que se apresuró a añadir que esto no debía interpretarse como una crítica a Stiller. Tampoco había que interpretar «cualquier tipo de tema» en sus palabras. Nagelsmann reiteró que se trataba de «una decisión a favor de otro jugador que está en la convocatoria para eso».

Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿por qué Nagelsmann no se limitó simplemente a la justificación deportiva?

Stiller ya se había perdido la concentración de noviembre, tras lo cual algunos expertos y el entorno más cercano del Stuttgart criticaron la decisión. «No sé por qué. Está claro que nos sorprendió mucho», dijo, por ejemplo, el entrenador Sebastian Hoeneß. Al fin y al cabo, Stiller es «el jugador clave» del Stuttgart.

En lugar de Pavlovic, el centro del campo lo forman Leon Goretzka, Felix Nmecha, Anton Stach y Pascal Groß. Nagelsmann repartirá sus billetes para el Mundial en la segunda semana de mayo. A principios de junio deberá comunicar a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) la convocatoria definitiva de 26 jugadores.