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«Todo el mundo lo adora», pero Christian Pulisic ha explicado por qué el AC Milan podría «verse obligado a venderlo», ya que la estrella de la selección estadounidense sigue sin decidirse a firmar un nuevo contrato
Pulisic aún no ha firmado la nueva oferta de contrato del AC Milan
Al Milan le gustaría que las especulaciones indeseadas llegaran a su fin lo antes posible. En un mundo ideal, el gigante de la Serie A alcanzará un acuerdo con Pulisic que satisfaga a todas las partes. Este firmará el contrato y aceptará permanecer en su actual entorno en un futuro próximo.
Es fácil entender por qué se tomaría esa decisión, ya que ha registrado sus mejores marcas goleadoras desde que cambió Stamford Bridge por San Siro en 2023. Pulisic se ha convertido en uno de los favoritos de la afición milanesa y es considerado por muchos como parte de la élite de la máxima categoría italiana, junto a jugadores de la talla de Kenan Yildiz y Lautaro Martínez.
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¿Se ha convertido la saga del contrato en una distracción para Pulisic?
Sin embargo, últimamente ha sufrido más problemas de lesiones y lleva 12 partidos sin marcar, sin haber anotado ningún gol en competición oficial en 2026. ¿Podría ser que el prolongado culebrón contractual se haya convertido en una distracción indeseada para Pulisic?
Cuando se le planteó esa pregunta a Ambrosini, el excentrocampista del Milan —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Betinia— dijo: «No estoy seguro. No estoy en su cabeza. Pero, normalmente, no debería haber sido un problema. Él siente que todo el mundo le quiere: los aficionados, el club, los compañeros de equipo. Así que no creo que el contrato sea un problema. Para mí, tiene un problema físico y un problema táctico, pero no uno contractual. Aquí en Milán, todo el mundo le quiere. Ven el esfuerzo que pone en cada partido, así que no, no es el contrato».
Rumores de fichajes: Por qué el Milan podría aceptar vender a Pulisic
Aunque el Milan espera que Pulisic se quede, ya que su contrato con el club se extiende al menos hasta 2027, Ambrosini admite que existe la posibilidad de que el internacional estadounidense acabe marchándose.
Cuando se le preguntó si esperaba que Pulisic se quedara o se marchara, añadió: «Creo que el Milan lo necesita. Estoy totalmente convencido de ello. No sé cuál es su relación con [Massimiliano] Allegri, no lo sé exactamente. No sé cuáles son los planes de Allegri para el año que viene.
«Por supuesto, el AC Milan, con la Champions League, necesitará cinco o seis jugadores más. Y no sé si tienen dinero para fichar a cuatro o cinco jugadores nuevos. Así que no sé si se verán obligados a vender a alguien. Esa es la pregunta. Ese es el problema.
«Puede que Allegri quiera cuatro o cinco jugadores y el club diga: “Vale, no tenemos suficiente dinero, tenemos que vender a alguien”. No sé si Christian se encontraría en esta situación. Pero para mí, si yo fuera el entrenador del AC Milan, él se quedaría en Milán, por supuesto».
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Capitán América: Pulisic, estrella de la selección estadounidense, es fundamental para el Milan
Pulisic no solo aporta grandes beneficios al Milan sobre el terreno de juego, sino que también es un activo de marketing fuera de él, como «Capitán América» y, posiblemente, la estrella más brillante surgida de Estados Unidos.
Dada la importancia que ha adquirido el mercado estadounidense para los principales clubes de todo el mundo —y con RedBird Capital llevando las riendas en San Siro—, Ambrosini continuó hablando del valor de Pulisic para la causa común: «Por eso creo que al club le gustaría que se quedara. Por supuesto, es muy importante. Ya sabes lo importante que es para el mercado estadounidense. Y, ya sabes, el propietario del AC Milan lo sabe perfectamente. Por eso creo que es muy importante para el AC Milan».
Pulisic podría posponer cualquier decisión sobre su futuro hasta después del Mundial de 2026, en el que representará a la selección estadounidense en su propio país. Allí podría atraer el interés de otros clubes —ya se le ha relacionado con equipos como el Liverpool y el Manchester United—, mientras que el Milan podría tener que ajustar sus condiciones para conseguir que el trabajador jugador de 27 años se quede.