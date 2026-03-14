«Todavía se me pone la piel de gallina»: Ryan Reynolds y Rob Mac revelan lo que más les gusta de ser propietarios del Wrexham

Para celebrar el quinto aniversario de su revolucionaria adquisición del equipo galés, el dúo estrella se unió al equipo de comentaristas de Sky Sports para el partido contra el Swansea, que el Wrexham ganó con autoridad por 2-0.

«Hay una gran sensación de unión en un lugar como este», dijo Reynolds al hablar del ambiente en el norte de Gales. «Se da en cualquier escenario en el que una comunidad se reúne para animar algo que compartimos. Me encanta, me encanta mirar a mi alrededor, estar al aire libre, estar fuera y estar en este país tan bonito que es Gales y bajar por ahí... podemos bajar al campo. Nunca doy eso por sentado tampoco».