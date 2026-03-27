«¡Todavía no!» - John Toshack desmiente las afirmaciones de su hijo de que padece demencia, en unas declaraciones de la leyenda del Liverpool

El gran entrenador galés se mostró de muy buen humor en su residencia de Besalú, vestido con un chándal de la Real Sociedad, para desmentir los rumores sobre su bienestar mental. El «Volcán» del fútbol galés se apresuró a restar importancia a la gravedad de los recientes titulares, manteniendo el mismo espíritu de lucha que definió su legendaria carrera en Anfield y por toda Europa.

Su esposa, Mai, reveló que el debate público ha causado una gran angustia en su hogar. Para proteger al veterano entrenador de la creciente ansiedad y el desgaste emocional que le causan las noticias, ha tomado la decisión de esconderle el móvil para evitar que siga leyendo más especulaciones sobre su estado.