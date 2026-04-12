Según el Stuttgarter Nachrichten, Darvich podría dejar el VfB al final de esta temporada. De momento, es lo que se sabe.
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¡Todavía no hay partido para los profesionales! Parece probable la salida del fichaje de verano del VfB Stuttgart
Según el informe, una cesión a un equipo de Segunda División es la opción más realista para que este delantero de 19 años gane experiencia. Aunque no se menciona un destino concreto, Darvich tendrá demanda en la 2.ª Bundesliga.
Tras su fichaje el verano pasado por el FC Barcelona por alrededor de un millón de euros, Darvich aún no ha debutado con el primer equipo y solo entró en la convocatoria en la segunda jornada contra el Gladbach. Sin embargo, está demostrando su valía con el filial en la 3.ª Liga.
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Hoeneß está muy satisfecho con la evolución de Darvich
En 24 partidos oficiales, Darvich ha marcado nueve goles y dado tres asistencias, clave para que el filial del VfB se mantenga en tercera división. Sus actuaciones han llamado la atención del entrenador Sebastian Hoeneß.
«Noah lo está haciendo muy bien en el filial y creo que le seguirá haciendo bien jugar allí y acumular minutos», declaró recientemente el entrenador del VfB en rueda de prensa y subrayó: «Su evolución es muy buena y seguiremos disfrutando de él».
Además, no descartó una posible cesión: «Es posible que la próxima temporada le demos la oportunidad de jugar en otro equipo a un nivel más alto».
Darvich, como capitán, llevó a la selección alemana sub-17 a ganar la Eurocopa y el Mundial.
Darvich saltó a la fama en 2023 al guiar como capitán a la selección alemana sub-17 a ganar la Eurocopa y, meses después, el Mundial. Entre ambos torneos dejó el SC Freiburg para fichar por el FC Barcelona.
Con el Barça llegó a jugar algunos amistosos junto a Robert Lewandowski. «Barcelona fue una gran aventura, como una película», recordó Darvich tras fichar por el VfB. Sin embargo, nunca debutó oficialmente con el club catalán, y hasta ahora tampoco lo ha hecho en Stuttgart.