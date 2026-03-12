«Toda tu vida se desmorona»: lo que se necesita para ser entrenador del Old Firm, según explica Gordon Strachan, quien destaca las cualidades especiales de Martin O'Neill a sus 74 años

Strachan, que sucedió a O'Neill en el Celtic en 2005, ya había declarado anteriormente a BBC Sport sobre su trabajo en Parkhead: «Es fantástico, no me malinterpretes. Creo que si eres capaz de dirigir el Rangers o el Celtic, puedes llegar a ser primer ministro de Gran Bretaña. Creo que es así de difícil.

En el Celtic solo puedes disfrutar durante unas 24 horas, porque siempre hay otra crisis a la vuelta de la esquina. Así que tienes que ser consciente de ello. Uno imagina que tendrá mucho tiempo para disfrutar, pero en el Celtic no es así. Sin embargo, es uno de los mejores clubes del mundo para entrenar y hay que lidiar con el resto de cosas».

O'Neill ha aprendido a lo largo de los años a manejar esas exigencias, tras haber pasado también por el Leicester, el Aston Villa, el Sunderland, la República de Irlanda y el Nottingham Forest. En declaraciones a Sky Sports, comentó que tuvo que volver a demostrar su valía como jubilado: «La primera vez que volví, todo sucedió muy rápido: Brendan había dimitido y esa misma tarde me llamaron para preguntarme si podía ir y mantener el tipo.

Naturalmente, me preocupaba. La razón por la que me preocupaba volver la primera vez era que, si no ganas, te consideran viejo, demasiado viejo.

No se trataba de si ibas a arruinar todo lo que habías hecho hacía muchos años, sino que, al final, se te consideraría demasiado viejo y fuera del nuevo juego.

Y entonces [para la segunda etapa] recibí una llamada en la que me pedían que volviera hasta el final de la temporada. Mi preocupación entonces era que, sí, esta vez era un poco más largo, teníamos que ponernos al día de nuevo y supongo que tenía los mismos miedos y preocupaciones al respecto, si podríamos hacerlo, porque los partidos empezaban a agotarse».