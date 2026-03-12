Getty/GOAL
«Toda tu vida se desmorona»: lo que se necesita para ser entrenador del Old Firm, según explica Gordon Strachan, quien destaca las cualidades especiales de Martin O'Neill a sus 74 años
Olla a presión: Celtic y Rangers exigen resultados
En el Celtic y el Rangers, el éxito no es algo que se anhele, sino que se exige. Las expectativas nunca disminuyen, y cada temporada que pasa trae consigo el reto de conseguir títulos importantes. La incapacidad de obtener resultados tangibles se considerará siempre un fracaso.
Trabajar bajo los focos más brillantes no es para todo el mundo, y muchos han encontrado ese resplandor demasiado deslumbrante para su gusto. Wilfried Nancy y Russell Martin han tenido breves etapas en el Celtic y el Rangers, respectivamente, durante la campaña 2025-26, en las que se han puesto de manifiesto las deficiencias de su capacidad como entrenadores.
Nancy solo duró 33 días en lo que se supone que es el «paraíso», tras llegar a Escocia procedente de la MLS, mientras que Martin solo dirigió 17 partidos con los Gers antes de ser despedido sin contemplaciones.
¿Qué se necesita para ser entrenador del Old Firm?
El testigo directivo del Celtic ha sido recogido en un par de ocasiones por O'Neill, que sustituyó inicialmente a Brenden Rodgers al frente del equipo en octubre. El norirlandés ya había dirigido 282 partidos al frente de los Hoops entre 2000 y 2005.
Unos 20 años después, a una edad en la que la mayoría de la gente esperaría disfrutar de las ventajas de una jubilación sin estrés, O'Neill ha vuelto al banquillo y persigue lo que sería su cuarto título de la Premiership escocesa.
Cuando se le preguntó si se necesita ser una persona especial para dirigir al Celtic, ya que el sentido táctico por sí solo no es suficiente, el exentrenador del Celtic Strachan, en declaraciones a Covers.com soccer betting, respondió a GOAL: «¡Por supuesto que sí! Creo que si puedes dirigir el Celtic o el Rangers, entonces puedes dirigir en cualquier parte del mundo, porque toda tu vida se ve destrozada por la gente que habla de tu psique, de cómo eres como persona, de lo que piensas y de lo que quieres decir con tus comentarios. Cuando estás en cualquiera de esos dos clubes, te someten a pruebas constantes como entrenador y tienes que ser increíblemente duro para poder sobrevivir allí».
O'Neill admite sus temores ante su regreso al Celtic
Strachan, que sucedió a O'Neill en el Celtic en 2005, ya había declarado anteriormente a BBC Sport sobre su trabajo en Parkhead: «Es fantástico, no me malinterpretes. Creo que si eres capaz de dirigir el Rangers o el Celtic, puedes llegar a ser primer ministro de Gran Bretaña. Creo que es así de difícil.
En el Celtic solo puedes disfrutar durante unas 24 horas, porque siempre hay otra crisis a la vuelta de la esquina. Así que tienes que ser consciente de ello. Uno imagina que tendrá mucho tiempo para disfrutar, pero en el Celtic no es así. Sin embargo, es uno de los mejores clubes del mundo para entrenar y hay que lidiar con el resto de cosas».
O'Neill ha aprendido a lo largo de los años a manejar esas exigencias, tras haber pasado también por el Leicester, el Aston Villa, el Sunderland, la República de Irlanda y el Nottingham Forest. En declaraciones a Sky Sports, comentó que tuvo que volver a demostrar su valía como jubilado: «La primera vez que volví, todo sucedió muy rápido: Brendan había dimitido y esa misma tarde me llamaron para preguntarme si podía ir y mantener el tipo.
Naturalmente, me preocupaba. La razón por la que me preocupaba volver la primera vez era que, si no ganas, te consideran viejo, demasiado viejo.
No se trataba de si ibas a arruinar todo lo que habías hecho hacía muchos años, sino que, al final, se te consideraría demasiado viejo y fuera del nuevo juego.
Y entonces [para la segunda etapa] recibí una llamada en la que me pedían que volviera hasta el final de la temporada. Mi preocupación entonces era que, sí, esta vez era un poco más largo, teníamos que ponernos al día de nuevo y supongo que tenía los mismos miedos y preocupaciones al respecto, si podríamos hacerlo, porque los partidos empezaban a agotarse».
Apuestas por los trofeos: O'Neill y el Celtic apuntan a más títulos
El Celtic, que se ha clasificado para las semifinales de la Copa de Escocia tras un emocionante enfrentamiento en cuartos de final con su archirrival, el Rangers, ocupa actualmente el segundo puesto en la tabla de la Premiership, a cinco puntos del líder, el Hearts.
