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«Toda Alemania te anima», le dijeron a Serge Gnabry tras lesionarse gravemente justo antes del Mundial
Una rotura del aductor deja fuera de juego a la estrella del Bayern
El Bayern de Múnich informó el sábado que Gnabry sufrió un desgarro en los aductores del muslo derecho durante un entrenamiento. La lesión lo mantendrá de baja entre tres y cuatro meses, según Sky, y pone en riesgo su participación en la próxima Eurocopa. Es un golpe duro para el jugador y el club en un momento clave de la temporada.
Aunque el club no dio una fecha de regreso, Skyestima que la recuperación durará entre tres y cuatro meses, lo que le excluiría del resto de la temporada local y pone en duda su presencia en los compromisos internacionales de verano. Es un golpe duro para un jugador clave en la ofensiva bávara.
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Matthaus expresa sus temores sobre el Mundial
La gravedad de la lesión preocupa al exfutbolista alemán Lothar Matthäus. En su rol de comentarista para Sky Sport, el campeón mundial admitió que el momento de la lesión es cruel: Julian Nagelsmann anunciará la lista el 12 de mayo y el primer partido contra Curazao es el 14 de junio, por lo que el tiempo se agota para el jugador de 30 años.
«Aún no sé qué se ha roto, pero en la zona de los aductores eso supone de seis a ocho semanas de baja. Depende de la gravedad del desgarro; será muy ajustado para el Mundial. Es una carrera contra el reloj», explicó Matthäus. Sus palabras reflejan el difícil reto que Gnabry tiene por delante para llegar a tiempo al viaje a Norteamérica.
Un icono nacional envía un emotivo mensaje
A pesar del sombrío pronóstico, Matthäus se dirigió a Gnabry para animarlo. Reconoció sus aportes a la selección y afirmó que todo el país espera un milagro. El fútbol alemán está conmocionado, pues una de sus principales amenazas ofensivas entra en la sala de tratamiento.
Dirigiéndose a la cámara, Matthäus dijo: «Serge, cruzo los dedos para que lo consigas, porque te lo mereces, sobre todo por tu rendimiento y por todo lo que has logrado hasta ahora. Toda Alemania te anima para que estés ahí. Eres un valor añadido para la selección alemana».
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Se interrumpe una temporada de gran productividad
La ausencia de Gnabry se notará en el Allianz Arena, donde vive una de sus temporadas más productivas. Antes de lesionarse, el versátil delantero había jugado 37 partidos, marcando 10 goles y dando 11 asistencias. Su capacidad para decidir desde las bandas o el centro le hacía imprescindible para Nagelsmann en el verano.
Se suma así a otras estrellas, como Rodrygo y Jack Grealish, que ya se perdieron el Mundial 2026. Mientras Nagelsmann define la lista en Fráncfort, busca alternativas para un jugador que parecía fijo. Las próximas semanas, Gnabry afrontará una exigente rehabilitación para intentar anticipar los pronósticos.