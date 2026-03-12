Tim Sherwood corre el riesgo de enfadar a los aficionados del Tottenham con su «evidente» plan de fichaje del Liverpool para Micky van de Ven

Al hablar sobre el posible traspaso a BOYLE Sports, Sherwood dijo: «Creo que es la elección obvia para el Liverpool este verano en la posición de central izquierdo. No hay muchos jugadores así. Hay otro, Jarrad Branthwaite, pero es imposible que fiche por el Everton. Así que creo que eso le abre las puertas a Micky para convertirse en jugador del Liverpool. Creo que lo haría muy bien, de verdad».

Continuó con su valoración del jugador de 23 años, señalando que podría alcanzar otro nivel jugando junto a su compatriota. «Tiene todas las cualidades para convertirse en un jugador de primer nivel, pero necesita jugar con alguien como Virgil van Dijk», añadió Sherwood.

«Creo que tener a su lado a jugadores contrastados y con experiencia le haría sentirse más cómodo y mejorar sus dotes de liderazgo, porque no creo que sea todavía el líder que todos piensan que es. Es una curva de aprendizaje para Micky, y podría beneficiarse mucho de la experiencia de los ganadores que le rodean, pero sigo pensando que encajaría bien en el Liverpool».