La derrota de los Wolves ante el Brighton no fue una sorpresa, pero la forma en que se rindieron enfureció a Edwards. A los 35 segundos Jack Hinshelwood abrió el marcador de cabeza y, poco después, Lewis Dunk, sin marca, cabeceó un córner para el 2-0. La falta de disciplina y atención llevó al técnico a cuestionar la profesionalidad de su plantel.

«Es increíblemente frustrante, parecía que todavía estuviéramos en nuestro bonito hotel durante los primeros cinco minutos», declaró Edwards tras el partido. «El inicio del partido fue atroz. Nos encontramos con un 1-0 en contra antes de haber dado siquiera un puntapié y luego la defensa en el córner fue horrible. Un par de jugadores no hicieron su trabajo. Perder 2-0 a los cinco minutos ante un rival superior te deja sin opciones».