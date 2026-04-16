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«Tiene un toque mágico»: por eso Elliot Anderson es muy cotizado, según el ex capitán del Nottingham Forest, que destaca las cualidades de la «estrella emergente» de Inglaterra
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El meteórico ascenso de Anderson en el City Ground
El mediocampista, nacido en el noreste de Inglaterra, pasó de Tyneside a Trentside tras un millonario fichaje en el verano de 2024. Entonces era una incógnita, pero su talento latente ya brillaba.
La continuidad en el Forest le ha consolidado en la Premier League, donde lidera las recuperaciones de balón, y ya suma siete internacionalidades con Inglaterra tras su impresionante irrupción con los Tres Leones.
¿Qué cualidades hacen especial a Anderson, la estrella del Forest?
Ese ascenso meteórico no ha sorprendido en absoluto a Lansbury. El ex capitán de los Reds —que colabora en la campaña «Check Your Bally’s», para recaudar fondos y dar a conocer el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo en los partidos de la máxima categoría inglesa de este fin de semana— admira a un jugador que ocupa una posición similar a la que él mismo ocupó.
En exclusiva con GOAL, Lansbury lo elogió: «Es, sin duda, mi jugador favorito en el Forest. Llegó y encendió al equipo; también Gibbs-White, se entienden a la perfección. Han aportado mucho, pero para mí Elliot es el más destacado y, como apenas está empezando, puede dar un gran salto y convertirse en una estrella».
Preguntado si debería mejorar su gol —solo cuatro tantos en 89 partidos con el Forest—, Lansbury respondió: «Quizás, pero eso es buscarle tres pies al gato. Durante el partido siempre lo querrías en tu equipo: tiene un toque mágico, juega de delantero, no tiene miedo de pedir el balón y, si se equivoca, se entrega al máximo. Está en todas partes del campo, lo cual es genial».
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Por qué se aceptará el uso del VAR en la Premier League
Anderson quiere ser clave para el Forest en los próximos partidos. El domingo recibe al Burnley en el City Ground, en un duelo vital de la Premier League entre dos equipos en zona de descenso.
Normalmente los aficionados esperan que el VAR intervenga lo menos posible, pero este fin de semana hay una excepción. Lansbury, quien superó un cáncer testicular a los 25 años, lo explicó así: «Ojalá nos ayude. Donarán 100 libras cada vez que se revise el VAR este fin de semana, así que si todos pedimos su uso, podremos sumar muchas donaciones».
Cualidades de un capitán: ¿liderar con el ejemplo o con palabras?
Lansbury, centrocampista del Forest, fue capitán durante cinco años en el City Ground. Tras un problema de salud, explicó: «Quiero liderar con el ejemplo en el campo». Tenía a Chrissy Cohen delante y fue un gran ejemplo; lástima que se retirara pronto por sus rodillas, porque me recibió con los brazos abiertos cuando llegué.
«Llevar el brazalete fue increíble, pero prefería demostrarlo en el campo. No soy de los que gritan en el vestuario; mi motivación es que vean que trabajo duro en el campo y sentí que eso es lo que le di al Forest».
Siempre preferí a quienes lideran con hechos: si llevas el brazalete, tienes más presión y debes rendir.
Algunos gritan para motivarse, pero yo prefiero a quien, cuando lo miras, lleva el brazalete, trabaja duro, juega bien y te transmite energía positiva».
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Echa un vistazo a «Check Your Bally's»: ¿En qué consiste la campaña y cómo se recaudan los fondos?
Durante el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo, y como parte de su campaña «Check Your Bally’s», Bally Bet donará 100 libras a la fundación The OddBalls por cada revisión del VAR en la Premier League este fin de semana.
Las revisiones del VAR son habituales en el fútbol moderno y suelen detener el juego mientras se analizan las decisiones clave. Este fin de semana, cada una de esas pausas recordará algo más importante: la necesidad de revisarse a uno mismo fuera del campo.
El 19 de abril, en el partido Nottingham Forest-Burnley, la marca reforzará el mensaje.
Aprovechando los hábitos de los aficionados, Bally Bet difundirá el mensaje «Check Your Bally’s» a través de las pantallas LED, las pantallas gigantes y el programa del partido, recordando que la revisión no debe limitarse al fútbol. La Fundación OddBalls estará en el City Ground para que los seguidores puedan hablar con profesionales.