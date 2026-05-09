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«Tiene un talento increíble»: Hansi Flick restó importancia a las críticas a Kylian Mbappé, y el técnico del Barcelona negó que el Real Madrid esté mejor sin la estrella francesa
Flick elogia a Mbappé, al que califica como «el mejor del mundo»
Flick, técnico del Barcelona, elogió a Mbappé, quien regresa al once del Real Madrid para el partido de Liga del domingo. En la rueda de prensa previa, y ante la pregunta de si el Madrid juega mejor sin el francés, el alemán defendió con rotundidad al delantero de 27 años.
«¿Que el Real Madrid juega mejor sin Mbappé? Es uno de los mejores jugadores del mundo», respondió con un suspiro de incredulidad. El técnico alemán subrayó que la presencia del francés cambia cualquier partido, más allá de las tácticas.
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El rematador más peligroso del mundo
Flick destacó la amenaza que Mbappé representa para la defensa del Barcelona: «Tiene un talento increíble. Es peligroso en cualquier situación».
«Ante la portería, es el mejor del mundo. Es peligroso dentro y fuera del área», añadió, resaltando el respeto que le tiene al jugador de 27 años de cara al Clásico.
El impacto de Mbappé en el Clásico
Desde su llegada al Real Madrid, Mbappé ha jugado tres Clásicos de La Liga: una victoria y dos derrotas.
Pese a los resultados colectivos, su acierto personal brilla: ha marcado cuatro goles en esos tres Clásicos. Si contamos todos los partidos oficiales, su influencia crece: también anotó en la final de la Copa del Rey y en la Supercopa de España, ambas perdidas ante el Barça.
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Un enfrentamiento decisivo para el título
El Barcelona cuenta con una ventaja de 11 puntos en la cima de la tabla, por lo que una victoria o empate en este Clásico le daría el título. No obstante, si el Real Madrid gana —con un Mbappé ya recuperado—, retrasará las celebraciones y dará un gran impulso anímico a un equipo que ha sufrido tensiones y lesiones.