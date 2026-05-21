«Tiene todo lo necesario para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo»: Julian Nagelsmann elogia a un candidato incierto de la selección alemana

El entrenador explicó: «Félix ha trabajado muy bien y se ha entrenado a fondo incluso durante la fase de rehabilitación. Ha vuelto a desarrollar su musculatura y ha ganado una estabilidad extrema en la rodilla, incluso más que antes. En los 20 minutos que jugó, su primera acción tras nueve semanas de lesión fue un giro con cambio de dirección seguido de un regate a toda velocidad de 40 metros. Entonces pensé: “Bien, ha vuelto”.

Nmecha confirmó esta impresión en la última jornada de la Bundesliga, en la victoria por 2-0 del Dortmund ante el Werder Bremen: «En el último partido aguantó los 90 minutos. También lo ha superado muy bien». El jugador de 25 años es «un futbolista de primer nivel con todo lo necesario para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo: mucho talento, velocidad y dinamismo. Está sano, en forma y nos ayudará mucho en el torneo».

Conclusión de Nagelsmann: «Ya hemos ganado a un jugador de talla mundial. Para él, el aplazamiento de la convocatoria fue lo correcto».

Desde su debut en otoño de 2023, Nmecha ha jugado seis partidos internacionales con Alemania y marcado un gol. En el centro del campo, competirá en el Mundial con Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (Bayern), Pascal Groß (Brighton) y Angelo Stiller (Stuttgart) por uno de los dos puestos.