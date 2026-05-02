Führich vivió una etapa complicada en los primeros meses de la temporada y perdió la titularidad en el VfB. Sin embargo, ahora está «de nuevo en plena forma», afirmó Hamann, por lo que el seleccionador Julian Nagelsmann no debería ignorarlo. «Tiene que ir con la selección», insistió el excentrocampista.

Führich no había sido convocado en 2025. Su gran temporada 2023/24 con el VfB le abrió las puertas de la selección: debutó en octubre de 2023 y estuvo en la Eurocopa 2024, donde jugó unos minutos ante Hungría (2-0).

En total, ha jugado nueve partidos internacionales sin marcar. En los amistosos de finales de marzo ante Suiza (4-3) y Ghana (2-1) volvió a la convocatoria tras casi año y medio ausente y jugó media hora contra Ghana. Nagelsmann lo había descartado en un principio, pero lo llamó tras la lesión de Felix Nmecha.



