«Tiene que ganarla»: Thomas Tuchel afirma que la gloria en el Mundial es imprescindible tras ser designado por Inglaterra para levantar trofeos

Al preguntarle cuál es el requisito mínimo para evitar críticas, el exdelantero inglés Fowler —en colaboración con BetMGM— declaró a GOAL en exclusiva: «Es un tema delicado, porque si miramos al pasado, Inglaterra llegó a dos finales de la Eurocopa y a las semifinales del Mundial, y luego la FA sale y dice: “Algo tiene que pasar, tenemos que ganar”.

Cuando la FA estableció los requisitos para el nuevo seleccionador, buscaba a alguien con un historial de títulos.

Para mí, Gareth Southgate fue un buen seleccionador: llegó a las últimas fases de la Euro y del Mundial. Pero quizá buscaban a alguien que los llevara hasta el final, y ahí entra Tuchel.

Para mí, llegar a cuartos o semifinales no es suficiente: debe ganarlo.

Ojalá no suene mal, porque es un buen seleccionador, querrá ganarlo y es capaz de ello. Pero el requisito de la FA era claro: alguien que gane un torneo, y ese torneo es ahora. Creo que debe ganarlo».



