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«Tiene que ganarla»: Thomas Tuchel afirma que la gloria en el Mundial es imprescindible tras ser designado por Inglaterra para levantar trofeos
Inglaterra aspira a poner fin a 60 años de sufrimiento
En el fútbol masculino, Inglaterra lleva 60 años sin títulos internacionales. Las leyendas de 1966 siguen siendo las únicas en un palmarés escaso.
Gareth Southgate, nombrado caballero por su labor como seleccionador, fue quien más se acercó a acabar con esa sequía: llevó a los Tres Leones a una semifinal del Mundial y a dos finales consecutivas de la Eurocopa.
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El contrato de Tuchel con la selección inglesa se ha prorrogado hasta la Eurocopa de 2028.
Tras retirarse por la derrota ante España en la Euro 2024, Tuchel asumió el mando de Inglaterra con un contrato inicial de 18 meses, válido hasta el Mundial de este verano. La clasificación fue sencilla.
Su buen trabajo le valió una extensión que incluye la Eurocopa 2028 en casa, pero ¿se ha precipitado la FA? Tuchel aún no se ha puesto a prueba como líder de los Tres Leones en un gran torneo.
¿Cuál es el objetivo mínimo de Tuchel para el Mundial de 2026?
Al preguntarle cuál es el requisito mínimo para evitar críticas, el exdelantero inglés Fowler —en colaboración con BetMGM— declaró a GOAL en exclusiva: «Es un tema delicado, porque si miramos al pasado, Inglaterra llegó a dos finales de la Eurocopa y a las semifinales del Mundial, y luego la FA sale y dice: “Algo tiene que pasar, tenemos que ganar”.
Cuando la FA estableció los requisitos para el nuevo seleccionador, buscaba a alguien con un historial de títulos.
Para mí, Gareth Southgate fue un buen seleccionador: llegó a las últimas fases de la Euro y del Mundial. Pero quizá buscaban a alguien que los llevara hasta el final, y ahí entra Tuchel.
Para mí, llegar a cuartos o semifinales no es suficiente: debe ganarlo.
Ojalá no suene mal, porque es un buen seleccionador, querrá ganarlo y es capaz de ello. Pero el requisito de la FA era claro: alguien que gane un torneo, y ese torneo es ahora. Creo que debe ganarlo».
- AFP
¿Podrá Tuchel triunfar donde fracasaron Robson, Eriksson y Southgate?
Tuchel es consciente de la presión y las expectativas. Inglaterra sueña con que el fútbol «vuelva a casa» desde que Bobby Moore alzó la Copa del Mundo en Wembley hace seis décadas.
Entrenadores de renombre —desde Don Revie y Sir Bobby Robson hasta Glenn Hoddle, Sven-Göran Eriksson y Fabio Capello— fracasaron en su intento de devolver a los Tres Leones al podio.
Tras los amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica, Tuchel debutará contra Croacia en el AT&T Stadium de Texas el 17 de junio. Luego, Inglaterra se medirá a Ghana y Panamá en el Grupo L buscando el impulso necesario para aspirar al título.