Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

«¡Tiene que esforzarse mucho más!»: Roy Keane «sigue sin estar convencido» de Kobbie Mainoo y señala un «problema» en el juego del joven del Manchester United

K. Mainoo
Manchester United
R. Keane
Liverpool
Premier League

La leyenda del Manchester United, Roy Keane, admite que aún no le convence Kobbie Mainoo, pese a su actuación ante el Liverpool el domingo. El ex capitán ve un «problema» que el centrocampista debe resolver para ser considerado un talento de primer nivel.

  • Keane exige más a la joven promesa del United

    A pesar del gol decisivo de Mainoo en la victoria 3-2 sobre el Liverpool, que dio al United la clasificación a la Liga de Campeones, Keane sigue mostrando escepticismo sobre el nivel actual del jugador de 21 años.

    El internacional inglés cerró un domingo de altibajos en Old Trafford con un gol en el 77’, pero el ex capitán insiste en que al centrocampista aún le queda mucho para alcanzar la élite.

    • Anuncios
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Todavía está aprendiendo»

    En declaraciones a Sky Sports, Keane analizó sin rodeos la evolución de Mainoo: «No me convence. Es muy bueno, pero es joven y solo ha jugado unos 70 partidos con el primer equipo».

    “Es evidente que ha estado en la selección inglesa, pero aún no me ha convencido. Espero que el año que viene vuelva a ser titular habitual en el United. Soy muy crítico con los centrocampistas; yo mismo era muy exigente conmigo mismo. Sigo pensando que el chico tiene que esforzarse mucho más. ¿Tiene una oportunidad? Por supuesto que la tiene. Todavía está aprendiendo”.

  • La preocupación por el ritmo vertiginoso

    Keane duda de que el canterano tenga la explosividad física que exige el centro del campo moderno, sobre todo en las transiciones rápidas.

    «El único problema es que, cuando se habla de si es lo suficientemente explosivo, ¿se puede mejorar eso si no se es rápido en la salida?», preguntó Keane.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Triunfando bajo la dirección de Carrick

    Keane cree que la actual ausencia de Mainoo del once de Rubén Amorim puede beneficiarle a largo plazo. Tras destacar y ser convocado con Inglaterra, el centrocampista se quedó sin minutos, pero ahora recupera ritmo con Michael Carrick.

    «Los últimos seis meses le vendrán muy bien», explicó Keane. «Para un joven en un gran club, llega, acapara titulares, lo hace bien y luego se incorpora a la selección inglesa. En los últimos meses se ha hablado de su posible cesión, pero a veces hay que sentarse, aprender y observar el juego y al equipo».

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN