«¡Tiene que esforzarse mucho más!»: Roy Keane «sigue sin estar convencido» de Kobbie Mainoo y señala un «problema» en el juego del joven del Manchester United

A pesar del gol decisivo de Mainoo en la victoria 3-2 sobre el Liverpool, que dio al United la clasificación a la Liga de Campeones, Keane sigue mostrando escepticismo sobre el nivel actual del jugador de 21 años.

El internacional inglés cerró un domingo de altibajos en Old Trafford con un gol en el 77’, pero el ex capitán insiste en que al centrocampista aún le queda mucho para alcanzar la élite.