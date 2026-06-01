«¡Tiene que disfrutar al máximo esta etapa de su carrera!» Lennart Karl revela el secreto de su éxito en el FC Bayern y en la selección alemana

Contra Finlandia, dio el córner rápido que Undav marcó en el 1-0 (34') y luego asistió al delantero del Stuttgart en el 2-0 (57'). «Es un jugador polivalente y muy valioso», elogió el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann.

El domingo, en Maguncia, partió por la derecha y formó un trío ofensivo letal con su compañero en el Bayern, Jamal Musiala, y con Florian Wirtz, del Liverpool. «A su edad tiene esa despreocupación. Debe disfrutar al máximo, salir al campo y divertirse», dijo el capitán Joshua Kimmich. «Que se crea capaz, reciba balones, arriesgue y remate».

Karl, que hasta ahora había jugado dos partidos internacionales como suplente, reconoció que le puso «la piel de gallina salir al campo», y añadió que el himno y «mi asistencia fueron muy especiales para mí. Me alegré mucho y estoy feliz por la confianza del cuerpo técnico».