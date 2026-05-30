«Tiene ese don»: Thierry Henry está encantado con un jugador de la selección alemana

Henry aludía al gol más importante de la carrera del astro alemán hasta ahora. En la final de la Liga de Campeones 2021, Havertz, entonces en el Chelsea, marcó el 1-0 contra el Manchester City. Medio año después anotó de penalti el 2-1 ante el Palmeiras en la final del Mundial de Clubes.

Desde su llegada al Arsenal en 2023 por 75 millones de euros, ha seguido marcando goles decisivos: el 1-0 ante el Sporting de Lisboa en cuartos de final de la Champions y el 1-0 contra el Burnley que dio la Premier al club londinense. Más recientemente, anotó el gol de oro en la penúltima jornada de la Premier League, en la victoria 1-0 sobre el Burnley, que, tras el tropiezo del Manchester City, dio al Arsenal su primer título liguero en 22 años.

Con la selección alemana, con la que jugará el Mundial este verano bajo las órdenes de Julian Nagelsmann, marcó un gol clave en la Eurocopa 2024: abrió el marcador de penalti en la victoria 2-0 sobre Dinamarca en octavos y rompió la maldición.