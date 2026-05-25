Cuando Wenger llevó a los Gunners a ganar tres ligas, incluido el título de los «Invincibles» de 2003-04, muchos lo veían como uno de los mejores entrenadores del mundo.

Con frecuencia se le relacionaba con el banquillo del Real Madrid.

Las conversaciones con los blancos siguieron mientras aún tenía contrato en Highbury, pero nunca hubo acuerdo y Wenger completó 22 años de lealtad en el Arsenal antes de marcharse en 2018. Poco más de 18 meses después, tras la breve etapa de Unai Emery, las riendas pasaron a Arteta en diciembre de 2019.

Tras seis años y 350 partidos, ha devuelto el título liguero en la 2025-26 y busca el doblete: los Gunners desafiarán al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo.