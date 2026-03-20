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«Tiene 18 años, pero parece un profesional curtido»: le dicen a Alemania que «no puede permitirse» dejar fuera de la convocatoria para el Mundial al joven del Bayern de Múnich
Un rápido ascenso para la joven promesa del Bayern
Karl ha irrumpido con fuerza en el mundo del fútbol, aprovechando sus escasas apariciones con el primer equipo del Bayern para ganarse un puesto en la última convocatoria de Julian Nagelsmann con la selección alemana. El jugador de 18 años ha sido convocado para los próximos amistosos contra Suiza y Ghana, lo que indica que es un firme candidato para el próximo Mundial.
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Elogios de un exjugador internacional
El excentrocampista alemán Hamann ha sido uno de los principales defensores de la inclusión de Karl en la convocatoria para la fase final. Al valorar el impacto del joven, Hamann declaró a Sky Sport que el adolescente posee un talento natural excepcional que la selección nacional simplemente no puede pasar por alto.
«Tiene 18 años y solo lleva ocho o nueve meses jugando como profesional, pero da la sensación de que hay un veterano en el campo», dijo Hamann. «Todo lo que hace lo hace con naturalidad y soltura. Con su capacidad para superar a los rivales en el uno contra uno y crear superioridad numérica por la banda, simplemente no podemos permitirnos no llevarlo al Mundial, teniendo en cuenta los jugadores de los que disponemos».
Inclusiones sorpresa en la última convocatoria de Nagelsmann
Aunque la inclusión de Karl ha sido recibida con entusiasmo, Hamann admitió que no le convencían tanto algunos de los otros nombres de la lista de Nagelsmann. En concreto, el exinternacional alemán señaló que la inclusión de Leroy Sané y Pascal Gross eran decisiones que llamaban la atención, sobre todo teniendo en cuenta las recientes dificultades de Sané para consolidarse como titular en el Galatasaray.
«Las convocatorias de Gross y Sané me han sorprendido», admitió Hamann. «No hace falta hablar de las habilidades de Sané, pero últimamente no ha sido titular en Estambul. En cuanto a Pascal Gross, su convocatoria me ha sorprendido. Si Nagelsmann lo ve como un jugador de enlace en la plantilla, probablemente lo llevará al Mundial. Entonces, su regreso al Brighton habrá merecido la pena».
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Luchando por un billete para el Mundial
Karl tendrá la oportunidad de demostrar su valía en los entrenamientos de esta semana, antes de que Alemania se enfrente a Suiza. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, estos amistosos suponen una última oportunidad para varios jugadores que aún no tienen un puesto asegurado en la selección. Karl llega a la concentración en excelente forma, tras haber marcado un gol y dado dos asistencias en sus últimas tres apariciones con el Bayern en todas las competiciones. Tras enfrentarse a Suiza, la selección alemana se preparará para medirse a Ghana el 30 de marzo.
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