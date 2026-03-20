Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«Tiene 18 años, pero parece un profesional curtido»: le dicen a Alemania que «no puede permitirse» dejar fuera de la convocatoria para el Mundial al joven del Bayern de Múnich

Dietmar Hamann ha instado a Julian Nagelsmann a que se asegure de que la joven promesa del Bayern de Múnich, Lennart Karl, esté en el avión rumbo al próximo Mundial, afirmando que este sensacional adolescente ya juega como un veterano. El excentrocampista del Liverpool y de la selección alemana cree que este jugador de 18 años aporta una calidad única de la que la selección nacional simplemente no puede prescindir en el mayor escenario futbolístico.

  • Un rápido ascenso para la joven promesa del Bayern

    Karl ha irrumpido con fuerza en el mundo del fútbol, aprovechando sus escasas apariciones con el primer equipo del Bayern para ganarse un puesto en la última convocatoria de Julian Nagelsmann con la selección alemana. El jugador de 18 años ha sido convocado para los próximos amistosos contra Suiza y Ghana, lo que indica que es un firme candidato para el próximo Mundial.

    • Anuncios
  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Elogios de un exjugador internacional

    El excentrocampista alemán Hamann ha sido uno de los principales defensores de la inclusión de Karl en la convocatoria para la fase final. Al valorar el impacto del joven, Hamann declaró a Sky Sport que el adolescente posee un talento natural excepcional que la selección nacional simplemente no puede pasar por alto.

    «Tiene 18 años y solo lleva ocho o nueve meses jugando como profesional, pero da la sensación de que hay un veterano en el campo», dijo Hamann. «Todo lo que hace lo hace con naturalidad y soltura. Con su capacidad para superar a los rivales en el uno contra uno y crear superioridad numérica por la banda, simplemente no podemos permitirnos no llevarlo al Mundial, teniendo en cuenta los jugadores de los que disponemos».

  • Inclusiones sorpresa en la última convocatoria de Nagelsmann

    Aunque la inclusión de Karl ha sido recibida con entusiasmo, Hamann admitió que no le convencían tanto algunos de los otros nombres de la lista de Nagelsmann. En concreto, el exinternacional alemán señaló que la inclusión de Leroy Sané y Pascal Gross eran decisiones que llamaban la atención, sobre todo teniendo en cuenta las recientes dificultades de Sané para consolidarse como titular en el Galatasaray.

    «Las convocatorias de Gross y Sané me han sorprendido», admitió Hamann. «No hace falta hablar de las habilidades de Sané, pero últimamente no ha sido titular en Estambul. En cuanto a Pascal Gross, su convocatoria me ha sorprendido. Si Nagelsmann lo ve como un jugador de enlace en la plantilla, probablemente lo llevará al Mundial. Entonces, su regreso al Brighton habrá merecido la pena».

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Luchando por un billete para el Mundial

    Karl tendrá la oportunidad de demostrar su valía en los entrenamientos de esta semana, antes de que Alemania se enfrente a Suiza. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, estos amistosos suponen una última oportunidad para varios jugadores que aún no tienen un puesto asegurado en la selección. Karl llega a la concentración en excelente forma, tras haber marcado un gol y dado dos asistencias en sus últimas tres apariciones con el Bayern en todas las competiciones. Tras enfrentarse a Suiza, la selección alemana se preparará para medirse a Ghana el 30 de marzo.

Bundesliga
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Amistosos
Switzerland crest
Switzerland
SUI
Germany crest
Germany
GER