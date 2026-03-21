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Thomas Tuchel NO se ha puesto en contacto con Trent Alexander-Arnold por su exclusión de la selección inglesa, un día después de su sonada ruptura con su novia
El desaire a Trent lo dice todo
Tuchel convocó una amplia lista de 35 jugadores para los amistosos de Inglaterra contra Uruguay y Japón, en un intento por abrir la competencia por los puestos de cara al torneo de verano. Alexander-Arnold no figuraba en ella. Para un jugador que ha sido una de las fuerzas más creativas del fútbol europeo durante casi una década, las señales son más claras que nunca: no cuenta con el respaldo del exentrenador del Chelsea y del París Saint-Germain.
Al ser presionado sobre la decisión, Tuchel señaló a Tino Livramento, Djed Spence y Jarell Quansah como jugadores que ofrecen «un perfil ligeramente diferente» en el lateral derecho. Es una respuesta diplomática que habrá servido de poco para suavizar el golpe para Alexander-Arnold, que solo ha jugado 26 minutos de fútbol con Tuchel desde que el alemán se hizo cargo del equipo, y cuya única aparición fue en la victoria por 1-0 sobre Andorra el pasado mes de junio.
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La respuesta de dos palabras de Tuchel a la pregunta sobre el contacto con Trent
Lo que hizo que la postura de Tuchel resultara aún más controvertida fue su admisión de que ni siquiera había hablado con Alexander-Arnold sobre la decisión. Cuando se le preguntó si habían estado en contacto, el seleccionador de Inglaterra se limitó a responder: «Todavía no». Al insistirle sobre si Alexander-Arnold cree que su carrera con la selección inglesa podría haber llegado a su fin, Tuchel añadió solo dos palabras: «No lo sé». Es una forma curiosa de tratar a un jugador de la talla de Alexander-Arnold, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la última convocatoria de Tuchel antes de que deba dar a conocer su lista definitiva para el Mundial. Aún no está claro si Alexander-Arnold tiene posibilidades de volver a entrar en liza, aunque el seleccionador, al menos, no quiso cerrarle la puerta por completo. «Sé lo que Trent puede aportarnos», afirmó.
Una preocupación habitual
Las preocupaciones de Tuchel sobre Alexander-Arnold no son nada nuevo. Ya las expresó públicamente el pasado mes de mayo, señalando la debilidad defensiva que, en su opinión, podría salir cara en los partidos de competición.
«Veo que a veces se apoya demasiado en sus contribuciones ofensivas y no pone tanto énfasis en la disciplina y el esfuerzo defensivos», dijo Tuchel en aquel momento. «Cuando hablamos, especialmente, de la fase de clasificación y luego de los torneos, un solo error defensivo, un solo momento en el que no estás al 100 % concentrado, puede ser decisivo, puede ser el momento en el que haces las maletas y te vas a casa».
Es una valoración muy dura, y está claro que no ha cambiado a pesar del fichaje de Alexander-Arnold por el Real Madrid y de sus impresionantes actuaciones en La Liga esta temporada. Sus 34 partidos con la selección inglesa incluyen solo una aparición en la fase de grupos del Mundial de 2018 contra Bélgica y una breve actuación de 33 minutos en Catar 2022. A pesar de toda su calidad, nunca ha conseguido afianzarse como titular bajo las órdenes de ningún seleccionador de Inglaterra, y Tuchel no parece estar más cerca de cambiar eso.
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Más problemas fuera del campo
La exclusión de la selección inglesa se produjo un día después de que la vida personal de Alexander-Arnold acaparara los titulares por un motivo muy diferente. Se supo que había roto con su novia, Estelle Behnke, tras 18 meses juntos. Los rumores sobre su relación comenzaron en noviembre de 2024, y Estelle, una influencer especializada en estilo de vida, desempeñó un papel clave a la hora de ayudar a Alexander-Arnold a adaptarse a la vida en Madrid tras su fichaje por el Real Madrid procedente del Liverpool.
Una fuente declaró a The Sun: «La ruptura fue dura, pero tanto Trent como Estelle sabían que era lo mejor. Compartieron momentos especiales. Pero se separan llenos de amor y agradecimiento por las experiencias vividas juntos. Ambos son personas muy ocupadas y llegaron a la triste conclusión de que la relación simplemente no duraría a largo plazo».
Han sido 48 horas difíciles para un jugador que, a sus 27 años, debería estar entrando en los mejores años de su carrera internacional. En cambio, se encuentra marginado, con un Mundial este verano y un seleccionador de Inglaterra que, como los anteriores, se niega a darle una oportunidad para demostrar su valía.
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