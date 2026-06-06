En lugar de prohibir por completo hablar de fichajes, Tuchel prefiere una política flexible que combine el bienestar de los jugadores con el objetivo del Chelsea de rendir al máximo en el campo. En su primera rueda de prensa en Estados Unidos, Tuchel afirmó: «Es sentido común. No me gustaría que se cerraran fichajes el día antes del partido ni el mismo día; esa es la política. Quizá tampoco dos días antes, pero ya veremos.

Fuera de eso, si se gestiona de forma privada, eficiente y discreta, estamos encantados de ayudar. Si un jugador puede cambiar de club, no se lo impediremos».

Sobre las distracciones de los rumores, añadió: «Sería ideal ignorarlos, pero es imposible; sus teléfonos seguirían sonando».