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Thomas Tuchel explica por qué Harry Maguire está por detrás de Trevoh Chalobah y Ezri Konsa en la jerarquía de centrales de Inglaterra
Maguire pierde posiciones en la jerarquía
El seleccionador de Inglaterra ha admitido que Maguire sigue estando claramente al margen del equipo, a pesar de su «sólida» actuación en su regreso a la alineación. Maguire capitaneó a los Tres Leones durante la segunda parte del empate a 1-1 en el partido amistoso contra Uruguay, pero el técnico alemán no tardó en señalar que el veterano defensa es actualmente la quinta opción en sus planes tácticos.
- AFP
Tuchel desvela su clasificación de los centrales de Inglaterra
En declaraciones tras el partido, Tuchel se mostró sincero sobre la situación del jugador del United. «He visto exactamente lo que esperaba: un juego sólido, muy sólido, como el de un defensa central», afirmó Tuchel. «Eso es lo que hace. Muy bueno con el balón, muy tranquilo, fuerte en el juego aéreo y un arma en las jugadas a balón parado. No he cambiado de opinión, pero veo a otros jugadores que me gustaría que fueran titulares, veo a otros jugadores por delante con un perfil diferente. Veo a Ezri Konsa por delante, veo a Marc Guehi por delante. No es ningún secreto. Veo a Trevoh Chalobah, en cuanto a movilidad, ligeramente por delante de él.
«También John Stones, pero tenía lesiones, así que necesitaba incorporarse a la concentración. Necesitaba conocerlo [a Maguire] en persona para ver cómo se comporta dentro del grupo. Ahora será interesante ver cómo se comporta dentro del grupo».
Stones se enfrenta a una carrera de preparación física de cara al Mundial
Como ha señalado Tuchel, otro antiguo habitual de la defensa inglesa que afronta un verano incierto es Stones, del Manchester City. El jugador de 31 años se perdió el partido contra Uruguay tras sentir molestias en la pantorrilla durante un entrenamiento, el último de una larga serie de problemas físicos que le han limitado a solo cinco partidos con el club desde noviembre. Su falta de ritmo ha llevado a algunos críticos a sugerir que el jugador del City sea descartado en favor de otros futbolistas más regulares.
Tuchel, sin embargo, parece más dispuesto a hacer una excepción con Stones que con Maguire debido a la calidad técnica única del primero. «Aún no lo sé, pero si vienes al Mundial debes estar en forma», advirtió Tuchel. «Así que cuando llegó, estaba en forma. No ha disputado muchos minutos, pero tiene un gran conocimiento del juego. Por eso, la excepción a la regla significa que no es titular habitual. Lo entiendo porque soy un gran admirador suyo y sé lo que aporta al equipo en términos de personalidad, actitud y calidad en la comprensión del juego».
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No hay garantías a medida que se acerca la fecha límite para la convocatoria
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Tuchel se mantiene abierto a todas las opciones, pero no le ha prometido a Maguire un puesto en el avión. Cuando se le preguntó si el defensa estaría en la convocatoria si esta se diera a conocer hoy, el entrenador no se comprometió, señalando que las lesiones de otros jugadores están favoreciendo actualmente la candidatura de Maguire.
«Si, si, si. No tenemos que dar a conocer la convocatoria mañana», dijo. «Hizo un buen partido. Hizo lo que hace en el Man United. Lo hizo desde el primer momento. Estoy muy contento con él. Para ser sincero, no he cambiado de opinión. He obtenido todo lo que esperaba de él. Si tuviera que dar la convocatoria mañana, tenemos muchas lesiones, podría estar en ella. ¿Quién más estaría ahí en el centro de la defensa?».