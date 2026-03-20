Thomas Tuchel desvela su plan para «dividir» la selección inglesa y explica por qué ha convocado a 35 jugadores

Inglaterra se enfrentará a Uruguay en Wembley el 27 de marzo antes de medirse a Japón cuatro días después; ambos partidos suponen la última oportunidad para que los jugadores menos habituales se ganen un puesto en el avión con destino a Norteamérica este verano. Tuchel se apresuró a aclarar la confusión generada por la convocatoria de 35 jugadores para la próxima concentración, explicando que la plantilla funcionaría, en esencia, como dos grupos separados a lo largo de los dos partidos.

En declaraciones a la FA tras dar a conocer su convocatoria, el seleccionador de Inglaterra concedió una extensa entrevista. «Parece mucho. En realidad, son 19 jugadores de campo y cuatro porteros de martes a sábado, y luego creo que son 22 jugadores de campo y tres o cuatro porteros en el segundo partido, así que nadie tendrá que quedarse en la grada en ninguno de los dos encuentros», afirmó.

«Los jugadores que ahora están muy involucrados en el fútbol europeo y son titulares en sus clubes, con más de 3.500 minutos, a veces más de 4.000, y que estuvieron con nosotros en septiembre, octubre y noviembre, han tenido unos días de descanso. Creemos que todos nos beneficiaremos de ese descanso. Llegarán con energía y ganas para el segundo partido contra Japón. Nos da la oportunidad de ver a algunos jugadores nuevos y a aquellos que no jugaron tanto en las últimas tres concentraciones. Es una buena oportunidad para que causen buena impresión y se merecen toda nuestra atención».