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Thomas Tuchel desvela su plan para «dividir» la selección inglesa y explica por qué ha convocado a 35 jugadores
Tuchel explica la división de la plantilla
Inglaterra se enfrentará a Uruguay en Wembley el 27 de marzo antes de medirse a Japón cuatro días después; ambos partidos suponen la última oportunidad para que los jugadores menos habituales se ganen un puesto en el avión con destino a Norteamérica este verano. Tuchel se apresuró a aclarar la confusión generada por la convocatoria de 35 jugadores para la próxima concentración, explicando que la plantilla funcionaría, en esencia, como dos grupos separados a lo largo de los dos partidos.
En declaraciones a la FA tras dar a conocer su convocatoria, el seleccionador de Inglaterra concedió una extensa entrevista. «Parece mucho. En realidad, son 19 jugadores de campo y cuatro porteros de martes a sábado, y luego creo que son 22 jugadores de campo y tres o cuatro porteros en el segundo partido, así que nadie tendrá que quedarse en la grada en ninguno de los dos encuentros», afirmó.
«Los jugadores que ahora están muy involucrados en el fútbol europeo y son titulares en sus clubes, con más de 3.500 minutos, a veces más de 4.000, y que estuvieron con nosotros en septiembre, octubre y noviembre, han tenido unos días de descanso. Creemos que todos nos beneficiaremos de ese descanso. Llegarán con energía y ganas para el segundo partido contra Japón. Nos da la oportunidad de ver a algunos jugadores nuevos y a aquellos que no jugaron tanto en las últimas tres concentraciones. Es una buena oportunidad para que causen buena impresión y se merecen toda nuestra atención».
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El seleccionador de Inglaterra está deseando conocer a los nuevos fichajes
La convocatoria incluye a dos jugadores que aún no han debutado con la selección: el portero del Brighton Jason Steele, de 35 años, y el centrocampista del Everton James Garner, a quienes Tuchel está deseando ver con la camiseta de Inglaterra. Según explicó, Steele está siendo considerado para desempeñar una función específica. «Apoyará al grupo de porteros, al entrenador de porteros y al grupo encargado de lanzar penaltis, y aliviará en gran medida la carga de trabajo de los demás. Por eso necesitamos a alguien con experiencia, calidad, energía y la actitud adecuadas».
Sobre Garner, Tuchel añadió: «James Garner está cuajando una temporada fantástica. Siempre está disponible para el Everton. Juega en múltiples posiciones: lateral derecho, lateral izquierdo, seis, ocho. Es rápido, tiene buen toque y se encarga de todas las jugadas a balón parado. Creo que se lo merece. Es un jugador un poco infravalorado. Lo he visto muchas veces en directo y estoy convencido de su calidad y su carácter».
La confianza de Tuchel en sus antiguos compañeros del Manchester United
La convocatoria de Harry Maguire y Kobbie Mainoo refleja el cambio de rumbo del United bajo la dirección de Michael Carrick, y Tuchel ha dejado claro que ambas incorporaciones están directamente relacionadas con su rendimiento desde que el entrenador interino llegó a Old Trafford en enero. «Harry simplemente se lo merece. Ha tenido, especialmente desde que Michael Carrick tomó las riendas, actuaciones muy, muy buenas y resultados fantásticos, y es una figura clave en la plantilla del Man United, que ahora ocupa el tercer puesto y atraviesa una racha muy buena. Él es una de las principales razones de ello. Tiene cualidades excepcionales en las jugadas a balón parado, así que me alegro de que haya vuelto con nosotros».
Sobre Mainoo, Tuchel tuvo palabras de elogio similares: «Kobbie es como Harry. Una parte fundamental del éxito reciente del Manchester United. Juega todo el tiempo y oigo muchas cosas buenas de la FA y de otros jugadores, y veo su calidad. La competencia está servida para él».
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Quedan dos partidos para causar buena impresión
Ahora que el contrato de Tuchel se ha ampliado hasta la Eurocopa de 2028, quizá sea posible analizar algunas de las convocatorias de este mes desde una perspectiva a más largo plazo. Pero la atención inmediata se centra en el Mundial. Tanto Uruguay como Japón son rivales de primer nivel, y Tuchel afirma que no espera nada menos que el máximo esfuerzo de ambos grupos en su concentración con Inglaterra. «Estoy convencido de que necesitamos dos equipos con hambre, porque los rivales son muy diferentes entre sí, pero son equipos de fútbol muy, muy buenos. Necesitamos calidad de primer nivel, necesitamos hambre y entusiasmo para generar emoción. Ese es nuestro objetivo», afirmó.
«Estoy contento con la llegada del primer grupo, muchos jugadores jóvenes, muchas caras nuevas, jugadores con los que no he trabajado antes, jugadores que quizá no hayan tenido tantos minutos últimamente. Y me alegro de que vuelvan los chicos que contribuyeron mucho en septiembre, octubre y noviembre para mantener el nivel donde estaba y, de inmediato, seguir subiendo el listón».
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