Thomas Tuchel afirma que Ben White «debe aclarar las cosas» con sus compañeros de la selección inglesa tras un largo exilio autoimpuesto

La última concentración internacional antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá incluye partidos amistosos contra Uruguay y Japón, lo que supone una oportunidad clave para el regreso de White. Tuchel señaló que el defensa, capaz de jugar tanto de lateral derecho como de central, no dudó ni un instante cuando se presentó la oportunidad tras la lesión de última hora de Quansah.

El técnico alemán explicó: «Cuando se le presentó la oportunidad, su reacción fue inmediata, muy eufórica y muy positiva, y se emocionó, lo que me demuestra que realmente se lo toma en serio. Su comportamiento y su trabajo en la concentración han sido muy buenos y demuestran su calidad».