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Thomas Tuchel, acusado de insultar a Harry Maguire al calificarlo de «quinta opción» de Inglaterra; una leyenda del Manchester United discrepa de su valoración sobre el Mundial
El buen rendimiento de Maguire en el Manchester United le ha valido volver a ser convocado por la selección inglesa
Maguire cayó en desgracia con su selección nacional mientras atravesaba una mala racha a nivel de club, ya que le costaba ganarse un puesto de titular bajo las órdenes de Ruben Amorim, a pesar de que el técnico portugués prefería una defensa de tres.
Ha vuelto a ganarse el favor de la selección durante el mandato de Michael Carrick como entrenador interino de los Red Devils, lo que ha hecho que Tuchel vuelva a tenerlo en cuenta. Maguire fue titular desde el principio cuando Inglaterra se enfrentó a Uruguay en el estadio de Wembley y podría disputar más minutos en el partido contra Japón del martes.
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Tuchel sobre la profundidad de la defensa central de Inglaterra
Sin embargo, Tuchel ha dicho lo siguiente sobre su plantilla de centrales: «No he cambiado de opinión, pero veo a otros jugadores que me gustaría que fueran titulares. Veo a otros jugadores por delante con un perfil diferente. Veo a Ezri Konsa por delante, veo a Marc Guehi por delante. No es ningún secreto. Veo a Trevoh Chalobah ligeramente por delante de él en cuanto a movilidad. También a John Stones, pero tenía lesiones, así que necesitaba incorporarse a la concentración. Necesitaba conocerlo en persona para ver cómo se integra en el grupo. Ahora será interesante ver cómo se integra en el grupo. Se quedará con nosotros.
«Como he dicho, él [Maguire] tiene una baza, por supuesto, y es que también puede ser muy importante en un torneo, en la fase de eliminatorias, a la hora de defender una ventaja y remontar un partido con centros, saques de banda largos y jugadas a balón parado».
Dan Burn, Fikayo Tomori y Jarell Quansah también compiten por un puesto de central, lo que supone aún más competencia para Maguire. Sin embargo, el jugador de 33 años —con 65 partidos internacionales a sus espaldas— nunca ha defraudado a su selección.
Ferdinand no está de acuerdo con la valoración de Tuchel
Teniendo esto en cuenta, la antigua estrella del United Rio Ferdinand cree que Tuchel debería mostrar más respeto hacia Maguire. El excentral de los Tres Leones ha declarado en su canal de YouTube: «Maguire es un jugador capaz de aguantar un partido y de decidirlo a balón parado.
«Creo que Maguire se lo tomará como un insulto en cierto sentido: “Un momento, soy más que esto”. A ojos de Tuchel, él utiliza la palabra movilidad. Otros jugadores tienen más. Entiendo lo que quiere decir. Nadie tiene por qué estar de acuerdo con ello».
Ferdinand no es el único que cree que se debería considerar más seriamente la inclusión de Maguire en los planes para conquistar títulos, dada la inestimable experiencia que cuenta de anteriores campañas en la Copa del Mundo y la Eurocopa.
Otra leyenda de Inglaterra, el ex lateral del Nottingham Forest y del United Viv Anderson, declaró recientemente aGOAL cuando se le preguntó si Maguire debería viajar a Norteamérica este verano: «No ha jugado muchos partidos hasta la llegada de Michael Carrick, pero se ha incorporado al equipo y lo ha hecho realmente muy bien. Si mantiene ese nivel hasta el final de la temporada, hay que llevarlo por su experiencia y todo lo que ello conlleva.»
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World Up 2026: ¿Entrará Maguire en la convocatoria de Inglaterra?
Maguire espera ayudar al Manchester United a clasificarse para la Liga de Campeones esta temporada, cuando aún quedan por disputar siete partidos de la Premier League. Si destaca en esos encuentros —tras cumplir la sanción por la tarjeta roja que recibió contra el Bournemouth—, aún podría asegurarse un puesto en la convocatoria de Tuchel para el Mundial.