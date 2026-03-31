Thomas Tuchel, acusado de insultar a Harry Maguire al calificarlo de «quinta opción» de Inglaterra; una leyenda del Manchester United discrepa de su valoración sobre el Mundial

Sin embargo, Tuchel ha dicho lo siguiente sobre su plantilla de centrales: «No he cambiado de opinión, pero veo a otros jugadores que me gustaría que fueran titulares. Veo a otros jugadores por delante con un perfil diferente. Veo a Ezri Konsa por delante, veo a Marc Guehi por delante. No es ningún secreto. Veo a Trevoh Chalobah ligeramente por delante de él en cuanto a movilidad. También a John Stones, pero tenía lesiones, así que necesitaba incorporarse a la concentración. Necesitaba conocerlo en persona para ver cómo se integra en el grupo. Ahora será interesante ver cómo se integra en el grupo. Se quedará con nosotros.

«Como he dicho, él [Maguire] tiene una baza, por supuesto, y es que también puede ser muy importante en un torneo, en la fase de eliminatorias, a la hora de defender una ventaja y remontar un partido con centros, saques de banda largos y jugadas a balón parado».

Dan Burn, Fikayo Tomori y Jarell Quansah también compiten por un puesto de central, lo que supone aún más competencia para Maguire. Sin embargo, el jugador de 33 años —con 65 partidos internacionales a sus espaldas— nunca ha defraudado a su selección.