Getty Images Sport
Traducido por
Thomas Frank regresará al fútbol como rival de su excompañero en el Tottenham, Ange Postecoglou
El duelo entre los antiguos entrenadores del Tottenham
Frank y Postecoglou reavivarán su rivalidad este verano, pero esta vez será en un plató de televisión.
Ambos, recientes técnicos del Tottenham, serán comentaristas del Mundial 2026: Frank en la BBC y Postecoglou en ITV.
- Getty
Bajones en la carrera profesional
Para Frank, este fichaje marca su primera aparición pública desde que el Tottenham lo despidió en febrero. El técnico, de 52 años, vivió una etapa difícil en el norte de Londres, donde solo ganó 13 de 38 partidos.
Su porcentaje de triunfos, 34,2 %, es el peor de cualquier técnico titular en la historia del club, aunque el fracaso posterior del interino Igor Tudor quizá haya suavizado el golpe a su reputación.
Postecoglou también ha mantenido un perfil bajo tras su breve paso de 39 días por el Nottingham Forest, que acabó en octubre con una derrota en casa ante el Chelsea.
Confirmadas las alineaciones de las estrellas
La contratación de Frank y Postecoglou se inscribe en la guerra por el talento entre las dos principales cadenas británicas. Según informes, la BBC ha sumado al exdelantero del Arsenal Olivier Giroud a su equipo de comentaristas, que ya incluye a Wayne Rooney, Alan Shearer y Joe Hart.
Giroud aporta un toque continental al equipo que cubrirá el torneo ampliado a 48 equipos, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
ITV ha replicado fichando a Andros Townsend, quien se sumará al trío conformado por Gary Neville, Ian Wright y Roy Keane.
- AFP
El lujo de Nueva York frente a la sostenibilidad de Salford
Los enfoques logísticos de ambas cadenas son muy distintos. ITV ha instalado un estudio de cristal en Brooklyn con vistas a Manhattan y contará con Mark Pougatch y Laura Woods en Nueva York durante todo el torneo, gracias a un presupuesto publicitario mucho mayor.
En cambio, la BBC apuesta por una opción más conservadora y ecológica: su equipo de Mark Chapman, Gabby Logan y Kelly Cates se quedará en los estudios de Salford hasta los cuartos de final.