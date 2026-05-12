Para Frank, este fichaje marca su primera aparición pública desde que el Tottenham lo despidió en febrero. El técnico, de 52 años, vivió una etapa difícil en el norte de Londres, donde solo ganó 13 de 38 partidos.

Su porcentaje de triunfos, 34,2 %, es el peor de cualquier técnico titular en la historia del club, aunque el fracaso posterior del interino Igor Tudor quizá haya suavizado el golpe a su reputación.

Postecoglou también ha mantenido un perfil bajo tras su breve paso de 39 días por el Nottingham Forest, que acabó en octubre con una derrota en casa ante el Chelsea.



