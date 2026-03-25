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25 Greatest Premier League Players GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Thierry Henry, Kevin De Bruyne y los 25 mejores jugadores de la Premier League del siglo XXI hasta la fecha: clasificación

Opinion
K. De Bruyne
W. Rooney
T. Henry
Premier League
FEATURES
Liverpool
Chelsea
Manchester City
Manchester United
Arsenal
Tottenham
M. Salah
F. Lampard
S. Gerrard

GOAL se propone la difícil tarea de clasificar a los mejores futbolistas que han jugado en la máxima categoría del fútbol inglés desde el año 2000

Elegir a los 25 mejores jugadores de la Premier League del siglo XXI hasta la fecha... vaya tarea ingrata. No hay ningún campeonato más popular en el planeta y, por lo tanto, ninguno más analizado. Ni más discutido. Sería difícil encontrar un aficionado al fútbol en cualquier parte del mundo que no tenga un equipo de la Premier League —o que, al menos, vea los partidos a diario—, lo que significa que todo el mundo tiene una opinión sobre los mejores equipos y jugadores de la EPL.

Por lo tanto, es inevitable que la siguiente lista —basada en una combinación de títulos, talento, longevidad e impacto— provoque una avalancha de críticas. ¡Por el amor de Dios, grandes figuras modernas como Robert Pires, Nemanja Vidic, Sol Campbell, Gareth Bale y Robin van Persie ni siquiera han entrado en la selección!

Es importante señalar que no se han tenido en cuenta los logros y actuaciones anteriores al 1 de enero de 2000, lo que excluye los años de esplendor de leyendas de la Premier League como Ryan Giggs, Alan Shearer y Roy Keane, que serían candidatos seguros para un once ideal de todos los tiempos; pero esa salvedad difícilmente nos librará de las reacciones más amargas. Hay demasiadas decisiones polémicas y argumentos convincentes a favor de la inclusión —o la exclusión—.

Así que, ¿a qué esperas? ¡Cuanto antes empieces a leer, antes podrás expresar tu indignación en la sección de comentarios!

  • Yaya Toure Manchester City 2018 Premier LeagueGetty

    25¿Cómo estás, Toure?

    Quizás el jugador más influyente en el ascenso del Manchester City a la cima del fútbol inglés, Yaya Touré llegó procedente del Barcelona en 2010 y se convirtió rápidamente en el pilar del club en el centro del campo. El marfileño lo tenía todo: una intimidante combinación de técnica y físico que le hacía prácticamente imposible de desbancar.

    Touré fue incluido en el Equipo del Año de la PFA al final de las dos primeras temporadas en las que el City ganó la Premier League, en 2011-12 y 2013-14, marcando la friolera de 20 goles en este último triunfo. Cuando abandonó el Etihad en 2018, el capitán Vincent Kompany dijo: «Solo quiero darle las gracias a Yaya. Si hay alguien que pueda considerarse una leyenda de este club, ese es él».

    • Anuncios
  • Cesc Fabregas Arsenal Getty Images

    24Cesc Fábregas

    Cesc Fábregas tenía solo 16 años cuando debutó con el Arsenal. Enseguida quedó claro que los Gunners habían fichado desde el Barcelona a un talento verdaderamente especial, un centrocampista elegante y combativo que desmentía su corta edad con una serenidad y una calidad de juego asombrosas. De hecho, no fue ninguna sorpresa que Arsène Wenger nombrara a Fábregas capitán del equipo en 2008, cuando el español solo tenía 21 años.

    Aunque Fábregas debutó como profesional durante la temporada 2003-04 de los «Invincibles», no recibió ninguna medalla, ya que nunca llegó a jugar en la Premier League. Sin embargo, ganó dos títulos tras regresar a Inglaterra para fichar por el Chelsea en 2014, y siguió cautivando al público con su prodigiosa variedad de pases, hasta alcanzar finalmente las 111 asistencias en la Premier League, lo que le sitúa en tercer lugar en la clasificación histórica.

  • Luis Suarez LiverpoolGetty

    23Luis Suárez

    Sin duda, una inclusión controvertida, por diversas razones. El uruguayo molestaba, ofendía y, en ocasiones, incluso mordía a la gente durante su etapa como jugador. Además, Suárez solo pasó tres temporadas y media en la Premier League, pero fue incluido en el equipo del año en dos ocasiones e incluso ganó el premio al mejor jugador de la temporada 2013-14, tras marcar la cifra récord de 31 goles en solo 33 partidos.

    El exdelantero del Liverpool era algo nunca visto en el fútbol inglés, una fuerza de la naturaleza aterradora capaz de marcar todo tipo de goles desde cualquier ángulo posible. Atormentaba a los defensas con su presión incesante y los desconcertaba con su increíble habilidad para encontrar espacios donde parecía no haberlos. «Es una combinación poco común», dijo más tarde Steven Gerrard sobre Suárez, «ser un futbolista prodigioso dispuesto a utilizar su talento para asistir desinteresadamente y crear goles para un compañero de equipo».

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    22Ashley Cole

    Ashley Cole siempre fue un personaje polémico. No solo los aficionados del Arsenal criticaron la forma en que se gestó su prolongado fichaje por el Chelsea, el rival londinense, en 2006. Sin embargo, nadie discutiría que «Cashley» fue un jugador excepcional y, posiblemente, el mejor lateral izquierdo del mundo durante una parte importante de su carrera.

    Resultó ser toda una revelación tras entrar en la alineación del Arsenal cuando aún era un adolescente y fue una pieza clave en dos equipos que ganaron el título. Tras su amarga salida, acabaría levantando el trofeo de la Premier League por tercera vez en Stamford Bridge, además de formar parte por cuarta vez del Equipo del Año de la PFA.

    «Sin duda, es el mejor lateral izquierdo de la historia de la Premier League», declaró recientemente Arsène Wenger. «Si nos fijamos en lo que hizo a nivel de club, se aprecia una consistencia extraordinaria, y esa es siempre la marca distintiva de un gran jugador».

  • Petr Cech Chelsea Premier League trophyGetty

    21Petr Cech

    Petr Cech tomó el relevo de Peter Schmeichel como el mejor portero de la Premier League y podría decirse que superó los notables logros del danés. De hecho, en lo que respecta a los partidos sin encajar goles, Cech juega realmente en una liga propia.

    Consiguió 202 partidos sin encajar goles durante sus 15 años en la Premier League —33 más que su rival más cercano— y ganó un récord compartido de cuatro Guantes de Oro, con dos clubes diferentes (Chelsea y Arsenal). También es muy improbable que ningún portero titular supere jamás su récord de 24 partidos sin encajar goles en una sola temporada.

    Puede que Cech haya jugado respaldado por unas defensas brillantes en Inglaterra, pero vale la pena recordar que el gran Gigi Buffon considera al cuatro veces campeón de la Premier League el mejor portero polivalente de su generación.

  • Virgil van Dijk Liverpool 2024-25Getty Images

    20Virgil van Dijk

    Para cuando Virgil van Dijk se retire, bien podría haber dejado muy claro que es el mejor defensa de la historia de la Premier League, ya que, a sus 33 años, sigue pareciendo el mejor central del fútbol mundial.

    Obviamente, mucho dependerá de si el holandés prolonga su estancia en Anfield más allá del verano, pero ya podemos afirmar que Van Dijk es una leyenda del Liverpool, un fichaje transformador procedente del Southampton que ayudó a convertir a los Reds en el mejor equipo del mundo y, de paso, a poner fin a su sequía de títulos de liga inglesa.

    Ahora que el internacional holandés está a punto de capitanear al Liverpool hacia otro título, Vincent Kompany cree que Van Dijk, que ha sido incluido en el Equipo del Año de la PFA en cuatro ocasiones y nombrado Jugador del Año en la temporada 2018-19, está por encima no solo de él mismo, sino también de figuras como Rio Ferdinand y John Terry en la lista de los mejores centrales de la Premier League. «Hubo un Liverpool antes de Virgil y otro después de él... Por eso le doy el primer puesto», afirmó el icono del City.

  • Erling Haaland playing for Manchester City in the 2024-25 Premier League seasonGetty

    19Erling Haaland

    Erling Haaland lleva menos de tres temporadas completas en Inglaterra y, sin embargo, algunos ya consideran al delantero del Manchester City el mejor goleador que ha visto jamás la Premier League. Es fácil entender por qué. Las estadísticas de Haaland son sensacionales, casi ridículas, de hecho.

    Ha promediado algo menos de un gol por partido (84 en 94 en el momento de escribir este artículo) y ya ha ganado dos Botas de Oro. Además, ha marcado tantos hat-tricks (ocho) como los que Harry Kane logró en toda su carrera en la Premier League.

    Si se queda en el City y evita lesiones graves (actualmente está de baja por un problema en el tobillo), el noruego batirá todos los récords goleadores de la historia del fútbol inglés. «Es una máquina increíble», afirma Pep Guardiola, y el entrenador del City cree que «competirá con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en cuanto a goles».

  • Harry Kane Tottenham 2017-18Getty Images

    18Harry Kane

    ¡El que se consideraba un «fenómeno de una sola temporada» acabó convirtiéndose en uno de los jugadores más regulares de la historia de la Premier League! En absoluto se pensaba que Harry Kane estuviera destinado a la grandeza. Durante sus primeros años en el Tottenham, pasó por cesiones en el Leyton Orient, el Millwall, el Norwich City y el Leicester, pero tras marcar 21 goles en 34 partidos durante la temporada 2014-15, nunca miró atrás... y nunca dejó de marcar.

    Cuando se marchó al Bayern de Múnich el año pasado, Kane era el segundo máximo goleador de la Premier League, con 208 goles. También ha ganado tres Botas de Oro y ha sido incluido en el Equipo del Año de la PFA en seis ocasiones.

    Puede que no haya conseguido el trofeo de la Premier League (ni ningún otro trofeo, por cierto), pero Kane es sin duda una leyenda de la Premier League, ampliamente considerado como uno de los delanteros más completos del mundo.

  • John Terry ChelseaGetty

    17John Terry

    John Terry divide opiniones como persona, pero, como jugador, casi todos los seguidores de la Premier League estarían de acuerdo en que es uno de los grandes de todos los tiempos. Tras pasar por las categorías inferiores del Chelsea, este central implacable se convirtió en la figura dominante de un vestuario repleto de jugadores de talla mundial fichados a un alto precio por Roman Abramovich.

    José Mourinho nombró a Terry capitán nada más llegar a Stamford Bridge en 2004, y esa decisión se vio justificada casi de inmediato, ya que el inglés llevó a los Blues a conquistar dos títulos consecutivos. Al final de su carrera, Terry había levantado la Premier League en cinco ocasiones y además había contribuido con 41 goles, la cifra más alta de cualquier defensa en la historia de la competición. No es de extrañar, pues, que para los aficionados del Chelsea siga siendo su «capitán, líder y leyenda».

  • Rio Ferdinand Man UtdGetty

    16Rio Ferdinand

    Rio Ferdinand, un central inglés atípico, era la imagen de la serenidad en la posesión del balón, un defensa al que nunca le costaba sacar el balón desde la zaga hacia el centro del campo. Sin embargo, aunque el seis veces campeón de la Premier League solía formar pareja con un «stopper» como Nemanja Vidic, el exjugador del West Ham también sabía hacer el «trabajo sucio», ya que destacaba tanto en el juego aéreo como en la entrada.

    Ferdinand también era increíblemente regular. En exactamente la mitad de sus 12 temporadas en Old Trafford, fue incluido en el Equipo del Año de la PFA. «Fue sin duda el mejor central con el que he jugado nunca», revelaría más tarde Paul Scholes. «Diría que, durante un tiempo, fue también el mejor central del mundo. Jugar delante de él te facilitaba mucho el trabajo».

  • Rodri Manchester City 2024Getty Images

    15Rodri

    Antes de la llegada de Rodri, la Premier League no había dado un ganador del Balón de Oro desde la primera etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Sin embargo, la estrella del Manchester City y de la selección española se alzó con este prestigioso galardón individual el pasado mes de octubre y, aunque el Real Madrid y Vinicius Junior se mostraron indignados por el resultado de la votación, Rodri fue un vencedor más que merecido gracias a otra temporada estelar tanto con su club como con su selección.

    No solo llevó al City a un histórico cuarto título consecutivo, sino que también ganó la Eurocopa con España, y el Balón de Oro era justo y muy esperado para uno de los centrocampistas defensivos con más clase y más eficaces de la era moderna. No ha habido ningún jugador más consistente o influyente en el fútbol mundial en los últimos años, habiendo llevado su juego integral a otro nivel desde que fue fichado por Pep Guardiola en 2019. De hecho, el cuatro veces campeón de liga, que también puede jugar en la zaga, ha añadido recientemente el gol a su juego, lo que significa que ahora es prácticamente un futbolista completo. «Es capaz de hacerlo todo», como dice Guardiola. «Un jugador increíble».

  • Didier Drogba Chelsea Getty Images

    14Didier Drogba

    ¿Ha visto la Premier League alguna vez a un delantero centro más intimidante? Didier Drogba reunía todas las cualidades físicas que se pueden pedir a un número 9: altura, velocidad y potencia. El marfileño era además un competidor temible y tremendamente generoso, lo que lo convertía tanto en una pesadilla para los rivales como en un compañero de ensueño.

    Carles Puyol ha admitido abiertamente que Drogba fue el rival más duro al que se enfrentó jamás, mientras que su antiguo compañero Frank Lampard señaló que Drogba jugaba aún mejor en los partidos importantes. «Era un Didier diferente», dijo el inglés. «Era como un animal».

    Drogba ganó dos Botas de Oro y marcó 104 goles en la Premier League en sus dos etapas en el Chelsea, encabezó la clasificación de asistencias en la temporada 2005-06 y también ganó cuatro títulos. En resumen, un delantero que triunfó porque a menudo era imparable.

  • Stoke City v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Vincent Kompany

    Vincent Kompany llegó al Manchester City en 2008 como centrocampista defensivo. Se marchó 11 años después, aclamado como uno de los mejores centrales que ha visto jamás la Premier League. Con su imponente presencia, no es de extrañar que Kompany dominara el juego aéreo, pero el corpulento belga también era un fantástico distribuidor del balón y un magistral organizador de los que le rodeaban. Las lesiones fueron a menudo un problema, especialmente durante sus últimos años en el Etihad, pero Kompany casi siempre estuvo a la altura cuando sus compañeros lo necesitaban más.

    De hecho, el ex capitán del City marcó dos de los goles más importantes de la historia del club: un potente cabezazo contra el Manchester United en 2012 y un impresionante disparo desde lejos contra el Leicester City en 2019, que fueron decisivos para la conquista del título. El miembro del Salón de la Fama de la Premier League fue, como dijo Kevin De Bruyne, un «gran jugador, una gran personalidad y un gran líder».

  • Eden Hazard Chelsea Premier LeagueGetty

    12Eden Hazard

    El dramático declive de Eden Hazard en el Real Madrid fue tan sorprendente como triste, ya que podría decirse que había sido el mejor jugador de la Premier League durante la mayor parte de sus siete temporadas en el Chelsea.

    Con su bajo centro de gravedad, su brillante control del balón y sus excepcionales habilidades en el regate, el belga se convirtió rápidamente en un héroe en Stamford Bridge tras su fichaje en 2012 procedente del Lille e, inevitablemente, fue comparado con el gran Gianfranco Zola, incluso por el propio italiano.

    Hazard llevó al Chelsea a conquistar dos títulos y fue nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League en 2014-15, además de formar parte del Equipo del Año en otras tres ocasiones. ¿Podría haber logrado aún más? Sin duda, Hazard era un «pésimo entrenador». Pero, como dijo una vez Gary Neville, verlo jugar era como presenciar poesía en movimiento.

  • Sergio Aguero Manchester City 2011Getty

    11Sergio Agüero

    El artífice del gol más famoso de la historia de la Premier League, cuando Agüero envió el balón al fondo de la red del QPR con su potencia y precisión habituales para dar al Manchester City el título de la temporada 2011-12 de la forma más dramática posible. Fue el primero de los cinco títulos de la Premier League que conquistó el delantero argentino, que marcó un total de 184 goles, lo que le sitúa en el quinto puesto de la lista de máximos goleadores de todos los tiempos.

    Agüero habría ocupado un puesto aún más alto de no haber sido lastrado regularmente por las lesiones, pero este delantero de baja estatura pero explosivo, al estilo de Romario, será recordado para siempre como uno de los mejores delanteros que ha visto el fútbol inglés. «Las cifras de Agüero hablan por sí solas», señaló en una ocasión Pep Guardiola. «Es una leyenda, parte de la historia del club». Y de la Premier League.

  • David Silva Manchester City 2019Getty

    10David Silva

    Durante diez temporadas mágicas, el mediapunta apodado «Merlín» iluminó la Premier League con su varita mágica, su pie izquierdo. Era un placer ver a Silva sobre el terreno de juego, una presencia escurridiza y ágil que se movía con destreza entre líneas, sembrando el caos allá donde iba con sus regates y sus pases milimétricos.

    Roberto Mancini no acababa de entender cómo el Manchester City había conseguido fichar al español, a quien señaló que su sitio estaba en el Barcelona junto a figuras como Andrés Iniesta y Xavi, quienes adoraban a su compañero de selección.

    Al final, sin embargo, acabaron erigiendo una estatua de Silva en el Etihad porque la era de éxitos sin precedentes del club simplemente no habría sido posible sin un jugador que ganó cuatro títulos de la Premier League, fue incluido en el Equipo de la Temporada en tres ocasiones y ocupa el séptimo puesto en la clasificación histórica de asistencias.

  • Cristiano Ronaldo Manchester UnitedGetty

    9Cristiano Ronaldo

    Puede que Cristiano Ronaldo haya empañado su legado en el Manchester United durante su conflictiva segunda etapa en Old Trafford, pero nadie olvidará jamás cómo fue ver al portugués pasar de ser un jugador de espectáculo a convertirse en el delantero más completo del planeta durante su primera etapa en Inglaterra. «A lo largo de los años ha habido algunos jugadores a los que se ha descrito como “el nuevo George Best”, pero esta es la primera vez que para mí ha sido un cumplido», bromeó el norirlandés allá por 2003.

    Ronaldo demostró realmente ser el digno heredero de la camiseta número 7 del United. El extremo, con sus pies de bailarín y su impresionante disparo, fue nombrado Jugador de la Temporada en dos de las tres conquistas consecutivas del título de la Premier League de los Red Devils antes de su marcha al Real Madrid en 2009, además de hacerse con la Bota de Oro y la Bota de Oro Europea al final de la campaña 2007-08, tras marcar 31 goles en solo 34 partidos.

  • Patrick Vieira Arsenal Getty Images

    8Patrick Vieira

    Patrick Vieira era el prototipo del centrocampista moderno. Era alto, pero dotado de una gran técnica; un deportista elegante y culto que sabía tanto recuperar el balón como utilizarlo con eficacia. En consecuencia, el temible francés se convirtió en el corazón de los «Invencibles» de Arsène Wenger, la fuerza incansable que hacía funcionar a todo el equipo.

    Vieira alcanzó un nivel de excelencia sostenida que pocos jugadores han igualado jamás, como ilustra maravillosamente el hecho de que el ex capitán del Arsenal fuera nombrado en el Equipo del Año de la Premier League de la PFA durante seis temporadas consecutivas (y cinco veces en la década de los 2000).

    «Fue un jugador excepcional para nosotros», diría más tarde Wenger sobre Vieira, quien también jugó en el Manchester City al final de su carrera. «En el Arsenal, siempre estaremos agradecidos por la contribución de Patrick. Era especial».

  • Frank Lampard Chelsea 2005Getty

    7Frank Lampard

    Ahora resulta curioso pensarlo, pero los aficionados del Chelsea se mostraron más que escépticos cuando el club fichó a Frank Lampard procedente del West Ham en 2001. Sin embargo, no tardó en convertirse en un icono en Stamford Bridge y en uno de los jugadores más temidos y admirados del fútbol mundial. Lampard llegó incluso a quedar segundo en la votación del Balón de Oro de 2005, por detrás de Ronaldinho, tras marcar 13 goles en el primer título de la máxima categoría inglesa del Chelsea desde 1955, además de liderar la clasificación de asistencias.

    Lampard marcó 16 goles cuando los Blues revalidaron el título al año siguiente y, en total, superó la decena de goles en 10 temporadas consecutivas de la Premier League, lo que da fe no solo de su gran capacidad goleadora, sino también de su notable regularidad. Con más de 100 goles y asistencias a sus espaldas, Lampard es considerado, con razón, uno de los centrocampistas más completos que ha dado Inglaterra.

  • Liverpool's English midfielder Steven GeAFP

    6Steven Gerrard

    Amado por los aficionados del Liverpool pero vilipendiado por sus rivales, Steven Gerrard sigue siendo una figura muy controvertida en la historia de la Premier League. De hecho, hay quienes sostienen que ni siquiera debería estar en esta lista porque nunca llegó a levantar el trofeo, ya que su famoso resbalón contra el Chelsea en 2014 fue determinante para que los Reds de Brendan Rodgers dejaran escapar el título.

    Sin embargo, Gerrard fue, con razón, uno de los primeros en entrar en el Salón de la Fama de la Premier League, ya que formó parte del equipo ideal de la temporada de la PFA en ocho ocasiones, un récord aún sin igual. El «Roy of the Rovers» de la vida real del Liverpool fue un centrocampista polifacético que estuvo a la altura de las circunstancias en repetidas ocasiones, y a menudo rodeado de compañeros de equipo muy inferiores. De hecho, incluso el gran Paul Scholes ha admitido que él no habría sido capaz de llevar a un club de la misma manera que lo hizo su compatriota durante tantos años en Anfield.

  • Salah LiverpoolGetty Images

    5Mohamed Salah

    El «Rey egipcio» del Liverpool no se consideraba un jugador especialmente prolífico cuando llegó a Anfield procedente de la Roma en 2017, pero batió inmediatamente el récord de goles en una sola temporada de la Premier League al marcar 32 tantos en solo 36 partidos. Desde entonces ha ganado otras tres Botas de Oro y se puede decir que ha sido el rostro de la etapa más exitosa de los Reds en el siglo XXI.

    Tras haber sido la fuerza motriz detrás de la conquista del título del Liverpool en la temporada 2024-25, no queda ninguna duda de que Salah es, sin lugar a dudas, el mejor extremo que ha visto jamás la Premier League. Como dijo una vez Klopp: «Cuando dentro de unos años se siente en un plató como comentarista, todo el mundo sabrá lo bueno que era. Para nosotros, sin embargo, está claro. Es uno de los grandes de todos los tiempos».

  • Manchester City FC v Ipswich Town FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Kevin De Bruyne

    El Manchester City no es precisamente el equipo más popular de la Premier League, pero sería difícil encontrar a alguien a quien no le guste ver jugar a Kevin De Bruyne. Es un placer ver en acción a este elegante belga cuando está en plena forma y a su mejor nivel, un futbolista maravillosamente elegante capaz de realizar pases que otros ni siquiera ven, lo que ayuda a explicar por qué ha ganado en tres ocasiones el premio al Mejor Creador de Juego del Año de la Premier League.

    Habría conseguido aún más si no se hubiera visto lastrado regularmente por las lesiones, pero el palmarés de De Bruyne es tan impresionante como su imparable mezcla de intensidad e innovación. Cuenta con seis títulos de la Premier League en su haber y ha sido incluido en el Equipo del Año en cinco ocasiones. De Bruyne es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que jamás haya pisado los terrenos de juego ingleses y «el padrino de los centrocampistas ofensivos», como dijo una vez Joe Cole. Se le echará mucho de menos cuando abandone el Etihad al final de la temporada 2024-25, y no solo por parte de los aficionados del City.

  • Wayne Rooney Man UtdGetty

    3Wayne Rooney

    Cuando Wayne Rooney, con 16 años, puso fin a la racha de 30 partidos invictos del Arsenal con un golazo para el Everton en Goodison Park el 19 de octubre de 2002, Arsène Wenger proclamó al delantero, que ya estaba en plena madurez, como «el mayor talento inglés» que había visto durante su etapa al frente de los Gunners. Sir Alex Ferguson quedó igualmente impresionado y fichó al futbolista de la calle de Liverpool para el Manchester United solo dos años después por 25 millones de libras, lo que resultó ser una auténtica ganga. Rooney ganó 16 trofeos en Old Trafford, incluidos cinco títulos de liga inglesa, y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del United (208 goles).

    En lo que respecta a Rooney, siempre queda la sensación de que podría haber logrado aún más si se hubiera cuidado mejor, pero seguimos hablando de un delantero completo verdaderamente excepcional que ocupa el segundo puesto en goles y el cuarto en asistencias en la clasificación histórica de la Premier League.

  • Manchester City v Manchester United - FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    2Paul Scholes

    Paul Scholes ganó 11 títulos de la Premier League (ocho de ellos a partir del año 2000), por lo que estamos hablando de uno de los futbolistas más exitosos de la historia del fútbol inglés. Sin embargo, lo que podría decirse que es aún más impresionante que su palmarés es la estima que le profesan sus compañeros. Thierry Henry calificó a Scholes como el mejor jugador de la Premier League, Zinedine Zidane dijo que era su rival más difícil, mientras que Xavi lo llamó «modelo a seguir».

    Scholes era capaz de ver y ejecutar cualquier pase posible, al tiempo que contaba con un disparo fulminante, lo que le permitió marcar 107 goles en la Premier League, muchos de ellos espectaculares. Por supuesto, las habilidades de Scholes nunca fueron aprovechadas adecuadamente a nivel internacional por Inglaterra, pero Sir Alex Ferguson sabía exactamente cómo sacar lo mejor del «Príncipe Pelirrojo», a quien incluso convenció para que saliera de su retiro y ganara un título más en 2013. «Era un jugador absolutamente perfecto», afirmó entusiasmado el escocés.

  • FBL-ARSENAL-KEOWN-TESTIMONIALAFP

    1Thierry Henry

    Elaborar el resto de la lista puede que haya sido increíblemente difícil, pero nunca hubo ninguna duda sobre quién iba a ser el número uno. Henry no es solo el mejor jugador de la Premier League del siglo; es el mejor futbolista que ha visto jamás esta competición.

    Un rematador letal dotado de una velocidad vertiginosa, tan eficaz como elegante, el máximo goleador de todos los tiempos del Arsenal era capaz de hacer pedazos a un equipo él solo. «Era vergonzoso para los defensas: marcaba cuando quería», dijo el exentrenador de los Gunners, Arsène Wenger, quien convirtió a su compatriota de extremo en delantero.

    Henry alcanzó su mejor nivel durante la histórica temporada 2003-04, cuando marcó 30 goles con «Los Invencibles», y el delantero francés sigue siendo el único jugador que ha registrado 20 goles y 20 asistencias en una misma campaña, lo que constituye el testimonio perfecto de su excelencia en todos los aspectos.