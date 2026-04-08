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Thierry Henry explica por qué «la gente no entiende» a Michael Olise y elogia al «tímido» jugador del Bayern de Múnich
Clase magistral en el Bernabéu
Durante su gran partido contra el Real Madrid, el ex del Crystal Palace puso en aprietos a la defensa merengue y dio la asistencia del gol de Harry Kane en la victoria 2-1. Sus centros precisos con ambas piernas mantuvieron en vilo a los locales toda la noche.
Su impacto en Alemania justifica la inversión del Bayern, con 88 goles en 96 partidos en dos temporadas. En un plantel de estrellas, Olise se ha abierto paso como creador de juego y pieza clave en los esquemas de Vincent Kompany en Europa.
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Un enfoque del juego basado en el cerebro
En CBS Sports, Henry explicó qué hace de Olise un delantero moderno tan peligroso. Más allá de su talento técnico y sus centros, el ex capitán del Arsenal destacó su rapidez mental en el campo.
«Michael no es como los demás jugadores. Puede que se muestre tímido con un micrófono, pero tiene una mentalidad y una visión del juego únicas», afirmó la leyenda del Arsenal. «Cuando recibe el balón, ve cosas que pocos ven. Percibe el partido más con el cerebro que con los ojos. Intenta imaginar lo que pasará en cuanto el balón sale de las manos del portero. Anticipa lo que vendrá.
Todos sabemos que sabe regatear. Tiene su propia forma de ver el juego y la vida. Por eso, a veces, fuera del campo, la gente no lo entiende. Pero es un tipo agradable, un gran tipo. No habla mucho fuera del campo, pero cuando tiene el balón, se expresa muy bien a través de su juego».
Desmentir los rumores sobre un posible traspaso
Sus grandes actuaciones han provocado rumores sobre un interés de otros grandes clubes europeos. Sin embargo, la directiva del Bayern ha desmentido cualquier especulación sobre un fichaje por la Premier League o La Liga. El club asegura que Olise es clave en su proyecto de futuro. Aún le quedan varios años de contrato y no quiere marcharse, así que el Bayern puede ignorar los rumores.
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¿Y ahora qué?
Mientras el Bayern se prepara para el partido de vuelta en Múnich, todos los ojos estarán puestos en el extremo francés. El Real Madrid tendrá la difícil tarea de evitar que lleve al gigante alemán a las semifinales de la Liga de Campeones. Sin embargo, antes Olise y el Bayern se centrarán en la Bundesliga, donde visitarán al St. Pauli el sábado.