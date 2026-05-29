Según Absolut Bayern, el jugador es Junior Kroupi, del AFC Bournemouth de la Premier League. Los ojeadores del club alemán más laureado le siguen de cerca.
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Thierry Henry elogia su «talento innato»: el FC Bayern Múnich considera a un delantero valorado en 80 millones como alternativa a Anthony Gordon
El Bournemouth pide unos 80 millones de euros por Kroupi, delantero técnico y con buen remate. El jugador, con contrato hasta 2030, interesa a varios grandes.
Además, el Bayern enfrentaría una dura competencia: FC Barcelona, Manchester City y Arsenal también siguen al internacional sub-21 francés.
Además, el francés tiene un admirador famoso: la leyenda de los Gunners, Thierry Henry. «No me sorprende su evolución», declaró en Sky Sports y recordó que, como seleccionador sub-21, intentó convocarlo con solo 16 años: «No salió del todo bien, porque ni siquiera había jugado con las selecciones sub-17, sub-18 o sub-19», recordó Henry, y añadió entusiasmado: «Pero cuando veo a un jugador con ese talento en bruto y esa voluntad, la edad me da igual».
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FC Bayern: Junior Kroupi es un jugador versátil en ataque
Kroupi, formado en la cantera del FC Lorient de la Ligue 1, debutó con 16 años. El Bournemouth pagó 13 millones de euros por él en febrero de 2025. Sin embargo, se quedó cedido en el Lorient hasta el final de la 2024/25 y, con 22 goles en 30 partidos, llevó al club a ascender.
Tras unas semanas de adaptación, brilló en la recta final y marcó 13 goles en 33 partidos de Premier. Para el Bayern, que busca un atacante polivalente este verano, Kroupi interesa por su flexibilidad: puede actuar como delantero centro, mediapunta o extremo.
Hasta hace poco, Anthony Gordon era el favorito del Bayern para cumplir ese rol, ya que podía competir con Luis Díaz en la izquierda y suplir a Harry Kane en la punta. Sin embargo, el inglés del Newcastle fichará por el FC Barcelona.
Otro nombre, Yan Diomande, también sonó, pero su fichaje por el RB Leipzig superaría los 100 millones y el jugador preferiría el Liverpool, aunque el PSG también está interesado.
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