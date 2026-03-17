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Thierry Henry afirma que Bruno Fernandes «acabó» con un compañero del Manchester United en la victoria ante el Aston Villa y le pone un nuevo apodo al centrocampista portugués
Un nuevo apodo para el capitán
Henry le ha puesto un nuevo apodo al capitán del Manchester United tras su magistral actuación contra el Aston Villa. En el programa «Monday Night Football»de Sky Sports, este icono de la Premier League bautizó al mediapunta como «Braino Fernandes», explicando que su impacto en el campo se debe a su agilidad mental más que a sus meras cualidades físicas.
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Grandes elogios para el líder del United
Las dos asistencias de Fernandes contra el Villa elevaron su cuenta a 16 en lo que va de temporada, un nuevo récord del club en una sola campaña de la Premier League. Ahora persigue el récord histórico de 20 asistencias en una temporada, una hazaña que actualmente comparten Henry y Kevin De Bruyne.
Henry elogió al internacional portugués y le puso un nuevo apodo, diciendo: «Si puedes controlar la velocidad de tu cerebro, vas a ser más rápido que nadie en el campo, y eso es algo que este chico tiene en abundancia.
«Ya lo he dicho antes, él no juega al fútbol, piensa en el fútbol. Lo volvió a hacer muy bien este fin de semana. En la segunda parte era como el niño del colegio que es mejor que todos, simplemente se hacía con el balón y lo pasaba hacia delante siempre que podía. Ahora le llamo Braino Fernandes porque este chico piensa en el campo y me encanta».
El incidente de Amad
También se vio a Fernandes reprendiendo con dureza al joven extremo Amad Diallo en los últimos compases del partido. Henry destacó el incidente como una muestra de auténtico liderazgo, señalando que Fernandes siguió exigiendo a sus compañeros incluso cuando el partido ya estaba claramente ganado.
«Quería el balón [de Amad Diallo], quería el balón», añadió Henry. «Consigue el balón después, pero para entonces ya está fuera de juego. Quería el balón de Amad Diallo, no de Manuel Ugarte, y quería mostrar eso porque el marcador era de 3-1 y solo quedaban unos minutos.
¡Le dio la lata a Amad Diallo durante al menos siete segundos! Así es él, discutirá con su padre o con cualquiera, pero siempre encuentra la manera. Incluso cuando gana es así, exige excelencia de sí mismo y de sus compañeros. Para mí, eso es un auténtico líder. ¡Míralo, sigue metiéndose con Amad! No le gustó».
- AFP
La lucha por los tres primeros puestos de la Premier League
La victoria sobre el Villa mantiene al Manchester United en tercera posición de la clasificación, con 54 puntos en 30 partidos, tres puntos por delante del Villa, cuarto clasificado. Los Red Devils se encuentran ahora a siete puntos de su rival ciudadano, el Manchester City, que ocupa la segunda posición a falta de ocho jornadas para el final. El próximo compromiso del United será el viernes en Bournemouth, en lo que será su último partido antes del parón internacional.
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