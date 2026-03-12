Thibaut Courtois responde a la sugerencia de que los jugadores del Real Madrid estuvieron detrás del despido de Xabi Alonso

Los informes sugerían que jugadores de alto nivel, como Vinicius Junior y Federico Valverde, encontraban tediosa ladependencia de Alonso del análisis de vídeos y los ejercicios tácticos específicos. Sin embargo, Courtois se basó en su experiencia trabajando con Antonio Conte en el Chelsea para ilustrar que los atletas profesionales están acostumbrados a ese tipo de cargas de trabajo, independientemente de sus preferencias personales.

«Trabajábamos duro. La gente decía que no nos gustaban las tácticas o los vídeos... Mira, yo tuve un entrenador como Antonio Conte que nos tenía allí una hora todos los días, y no importaba, porque somos profesionales y el trabajo es lo primero», explicó Courtois. «Si tengo que ver un vídeo de media hora, lo hago. Así es como te preparas para los partidos. En verano hablé con jugadores de la NFL que están allí todo el día, de 9 de la mañana a 6 o 8 de la tarde, viendo vídeos, y no hay ningún problema».