Thiago Silva tiene sobre la mesa un sensacional regreso al AC Milan tras rechazar renovar con el Oporto

Silva vuelve al mercado tras rechazar prorrogar su contrato con el Oporto. Se especula con su regreso a un exequipo.

Según ESPN, el AC Milan ya le ha hecho una oferta formal para traerlo de vuelta a Italia. Se cree que los rossoneri le han ofrecido un contrato de un año, hasta junio de 2027, que podría cerrar su ilustre carrera.