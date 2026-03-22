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Thiago Pitarch: Por qué esta joya de la cantera del Real Madrid podría ser su mediocampista defensivo del futuro

Cuando Álvaro Arbeloa asumió el cargo en el Real Madrid tras el despido de Xabi Alonso, dejó claro que los jóvenes tendrían un papel importante en su etapa al frente del equipo. Es cierto que cuenta con una gran cantidad de talentos de talla mundial entre los que elegir, pero Arbeloa, que había entrenado en la cantera, apostó por la gran cantidad de adolescentes que podían marcar la diferencia en el primer equipo.

Y, hasta ahora, ha cumplido su palabra. Arbeloa ha dado oportunidades de debut a diestro y siniestro, y no ha dudado en recurrir a los jóvenes de la cantera no solo como refuerzos, sino también en puestos clave. Tal es el caso del joven Thiago Pitarch. El jugador de 18 años se ha beneficiado de la crisis de lesiones en el centro del campo de los blancos, pero aún así se ha ganado un puesto en el centro del campo. Ha dejado fuera del equipo a varios de los mejores talentos y, la semana pasada, se convirtió en el jugador más joven del Madrid en ser titular en dos ocasiones en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Pero, ¿quién es Pitarch? ¿Tiene posibilidades de consolidarse en el primer equipo? GOAL analiza más de cerca a un centrocampista que podría abrirse camino hasta lo más alto del fútbol...

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    Donde todo comenzó

    Pitarch nació en Fuenlabrada, un barrio de las afueras de Madrid, de padre marroquí y madre española. El fútbol siempre estuvo presente, y Pitarch ya destacaba desde muy joven.

    Técnicamente, procedía del lado equivocado de la ciudad. Hay muchos clubes de primera categoría en los alrededores de Madrid, y Pitarch se formó en el peor de todos a ojos de los aficionados del Real Madrid: comenzó su etapa juvenil en el Atlético de Madrid. 

    Pero dejó al rival de la ciudad poco después de cumplir 11 años y estuvo dando tumbos durante un tiempo. Pasó cuatro años en el Getafe y uno más en el Leganés. Finalmente, en 2023, entró en la cantera del Real Madrid, entonces un prometedor joven de 16 años que se había abierto camino a duras penas por la capital.

    Sin embargo, su generación era sorprendentemente pobre en talento. El Madrid no suele permitir que los jóvenes se abran paso en el equipo, pero Pitarch era el mejor de un grupo bastante heterogéneo. Durante algún tiempo, parecía que podría ser simplemente otro chico de la cantera destinado a salir cedido, que acabaría en un equipo de la mitad de la tabla de La Liga.  

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  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    El gran salto

    Pero no fue así. Xabi Alonso, que siempre se mostró dispuesto a integrar a los jóvenes en los entrenamientos, se fijó por primera vez en Pitarch en el verano de 2025. Las semanas posteriores al Mundial de Clubes fueron extrañas para los blancos, que, hay que reconocerlo, tuvieron poco tiempo para adaptarse al sistema mucho más complejo que empleaba el entrenador, que pronto sería destituido. 

    Sin embargo, a Pitarch se le concedieron minutos en la pretemporada y formó parte de las convocatorias de los partidos al inicio de la temporada, aunque, hay que reconocerlo, tenía pocas posibilidades de saltar al campo. No obstante, durante todo ese tiempo, estaba jugando al fútbol al más alto nivel. España lo convocó para su selección sub-20 en el Mundial, y fue titular en su trayectoria hasta los cuartos de final, donde cayeron por la mínima ante Colombia. 

    Curiosamente, su gran oportunidad llegó en un partido reñido de la Liga de Campeones. El Madrid mantenía la ventaja frente al Benfica en la eliminatoria de octavos de final, y Arbeloa dio entrada al joven de 18 años para ayudar a cerrar el partido. Apenas tocó el balón en 10 minutos de gran esfuerzo, pero se mantuvo firme, y el Madrid logró una victoria por 1-0 que le dio el pase a la siguiente ronda.

    «No puedo describir lo que sentí anoche. He cumplido mi mayor sueño. Ese niño que se acostaba cada noche soñando siempre con jugar en el mejor equipo del mundo», escribió en Instagram tras el partido. «Debutar con el Real Madrid, y que sea en la Champions League, y ver a tus padres emocionados y emocionados en la grada, es increíble. Y que ocurra en un estadio lleno de la gran historia del club, eso es algo muy especial».

    A eso le siguieron 10 minutos una semana más tarde, en los que completó todos sus pases menos uno y realizó un gran trabajo de carrera para redondear la victoria por 2-1 en casa, en el Bernabéu. 

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    ¿Qué tal va todo?

    Arbeloa elogió esta actuación, aunque para algunos fuera una sorpresa.

    «Entiendo que la gente se sorprenda al verlo debutar en un partido de la Liga de Campeones, pero está jugando porque tenía plena confianza en que haría lo que suele hacer. Thiago seguirá teniendo oportunidades con el primer equipo. Es un placer contar con un jugador como él», dijo Arbeloa.

    Desde entonces, otros han ido y venido del sistema del Madrid, pero Pitarch se ha mantenido. Con Jude Bellingham fuera y Dani Ceballos también luchando por recuperar la forma, el Madrid ha recurrido a Pitarch para aportar una mezcla de trabajo y calidad con el balón en el centro del campo. Ha sido titular en cinco partidos consecutivos y se ha convertido rápidamente en uno de los nombres fijos en la alineación de Arbeloa. De hecho, ha dejado fuera del once inicial a Eduardo Camavinga, mucho más experimentado que él. 

    Sus mejores partidos, sin duda, fueron contra el Manchester City, donde dominó el centro del campo en los dos encuentros de los octavos de final de la Liga de Campeones, que el Madrid ganó con comodidad. 

    «Es un partido que siempre elijo jugar en el FIFA», bromeó Pitarch en la zona mixta tras el partido.

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    Principales puntos fuertes

    Pitarch comenzó su carrera como centrocampista defensivo, y es fácil entender por qué cuando se observa su serenidad con el balón. Es muy poco habitual que un adolescente sea capaz de recibir y distribuir el balón con tanta eficacia en entornos de tanta presión. Esto quedó patente contra el City en el partido de ida, donde lideró a ambos equipos con un 94 % de pases completados, además de registrar un 100 % de acierto en los pases largos. 

    Pero también sabe moverse por el campo. Thiago no es un atleta de élite, pero sin duda sabe acelerar y no tiene problemas para saltar a por los balones aéreos, incluso contra rivales más corpulentos. Se enfrentó a Erling Haaland en el aire en un par de ocasiones, y destacó una entrada deslizante sobre Jeremy Doku, que parecía haberle esquivado. El joven también hizo un buen trabajo cubriendo el espacio detrás del lateral derecho Trent Alexander-Arnold cuando este se adelantaba.

  • Pitarch(C)Getty Images

    Hay margen de mejora

    Como ocurre con cualquier joven, lo más evidente es que necesita ganar algo de masa muscular. Pitarch mide solo 175 cm y ha perdido el balón en alguna ocasión al no ser capaz de despejarlo con la suficiente rapidez. Puede que eso no suponga un gran problema en una La Liga poco propensa al riesgo, pero podría tener dificultades frente a equipos más físicos de la Liga de Campeones, entre los que destaca el Bayern de Múnich, al que se enfrentará el Madrid próximamente. 

    También le vendría bien mejorar su posicionamiento. Sin duda, hay que destacar su energía y su esfuerzo, pero Pitarch quizá se muestra demasiado impaciente en ocasiones. Habrá momentos en los que los blancos tendrán que aguantar o ser un poco más ordenados en la construcción del juego. En un fútbol en el que cada vez son más importantes los duelos individuales, Pitarch tiene que ser capaz de mantener su posición. 

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿El próximo... Martin Zubimendi?

    Aquí pueden cambiar muchas cosas. Para ser justos, Pitarch es un jugador tan completo que realmente no hay límites que se le puedan imponer. Dependiendo del sistema, podría desempeñar su papel en cualquier posición del centro del campo. Pero si se siguen aprovechando sus puntos fuertes, el Madrid podría tener entre manos a un mediocampista defensivo del estilo de Martín Zubimendi. Ambos comparten una inclinación por la entrada, son precisos con el balón y parecen más grandes de lo que realmente son.

    También hay una ambición similar en su juego de pase. Aunque ninguno de los dos es un «regista» del estilo de Toni Kroos o Xabi Alonso, a ambos les resulta fácil distribuir el juego y organizar ataques desde zonas más retrasadas. Por supuesto, queda un largo camino por recorrer. Pero todas las piezas parecen estar ahí. 

    Los espectadores más avispados también habrán notado que el Madrid necesita un centrocampista de la talla de Zubimendi. Alonso pidió directamente al español el verano pasado, pero este acabó dejando la Real Sociedad para fichar por el Arsenal. Y los rumores que vinculan al Madrid con Rodri sugieren que siguen buscando un perfil similar. Pitarch no va a echar del equipo a un candidato al Balón de Oro a corto plazo. Sin embargo, las cualidades necesarias sin duda están ahí. 

  • Pitarch(C)Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    El problema inmediato es su futuro internacional. Pitarch puede jugar tanto con España como con Marruecos, y ambas selecciones lo han cortejado. Otros jugadores han tomado decisiones similares en los últimos años. Brahim Díaz se decantó por Marruecos. Lamine Yamal eligió España. Según el seleccionador de La Roja, Luis de la Fuente, Pitarch quiere representar a los campeones de Europa.

    Por ahora, sin embargo, la prioridad sigue siendo mantenerse en el equipo. Los próximos meses podrían ser cruciales. Bellingham está casi al cien por cien físicamente y es titular seguro en el centro del campo. A Arbeloa le gusta utilizar a Arda Güler por la izquierda. Pitarch parece el más probable descartado del cuarteto del centro del campo. Eso sería tremendamente injusto, dado su nivel de juego. Sin embargo, el Madrid tiene dos competiciones de las que preocuparse y una lucha por el título de La Liga que afrontar. Arbeloa necesitará que su banquillo aporte su granito de arena, y aunque eso signifique un papel secundario, este mediocampista defensivo del futuro aún puede tener tiempo para brillar. 

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