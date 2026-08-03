Tom Hindle: No. Pochettino da la sensación de ser un mercenario aquí. En línea con las tendencias del fútbol global, traer a un extranjero de prestigio no ofrece realmente demasiado. Se supone que esos entrenadores deben resolver los pequeños detalles del juego en torneos, las diferencias entre, por ejemplo, unos cuartos de final y unas semifinales. Los problemas de Estados Unidos van mucho más allá del once inicial en un hipotético cuarto de final de la Copa América contra Brasil. Necesitaban a alguien que construyera, no a un gestor de momentos.

Alex Labidou: En última instancia, sí, pero esto dista mucho de ser un reencuentro ideal. Dejémoslo claro: esto es un matrimonio de conveniencia para ambas partes.

Para Pochettino, salvo que Manchester United, Tottenham u otro club de ese nivel llame a su puerta, ¿por qué renunciar a la influencia, al calendario más ligero y al enorme salario que conlleva el puesto en la selección masculina de Estados Unidos? ¿De verdad lo ves marchándose al Fulham, o apostándolo todo por el Newcastle, cuando puede seguir en un entorno cómodo y esperar a que llame un club de nivel Champions League?

Para U.S. Soccer, la lógica es igual de clara. B.J. Callaghan ha construido un caso sólido en Nashville, pero no tiene la credibilidad global ni el atractivo comercial de Pochettino. Pellegrino Matarazzo ya tiene un buen puesto en Europa con la Real Sociedad, y si mantiene este nivel, no hay motivo por el que no pueda seguir progresando en el continente. Michael Bradley todavía necesita más experiencia y rodaje, pese a algunos momentos destacados con los New York Red Bulls. Pochettino es la mejor respuesta disponible ahora mismo.

Ryan Tolmich: Absolutamente. En el último ciclo hubo un progreso claro en términos de cultura y estilo de juego, y ese progreso debió de hacer que los dirigentes de la federación se preguntaran qué podía venir después con un poco de continuidad. También hay motivos para creer que Pochettino será más inmune que la mayoría al Síndrome del Segundo Ciclo, dado el poco margen que tiene en el ciclo de 2026. Por eso, siempre fue una decisión obvia, siempre que el propio Pochettino quisiera volver.