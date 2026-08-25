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Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

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¡Tercera oferta inminente! El Liverpool, listo para volver a poner a prueba la resistencia del Brighton mientras Fabian Hurzeler deja una gran pista sobre Yankuba Minteh

Fichajes
Liverpool
Y. Minteh
Brighton
Fabian Hürzeler
Premier League

El Liverpool está valorando si presentar una tercera oferta de traspaso por el extremo del Brighton Yankuba Minteh. El Liverpool ya ha visto rechazadas propuestas de 50 millones de libras y 60 millones de libras, mientras el Brighton se mantiene firme y exige una cantidad superior a los 70 millones de libras.

  • En busca de un objetivo clave

    Según Liverpool Echo, el Liverpool está valorando activamente si presentar una tercera oferta de traspaso por el extremo del Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh. El club de Merseyside sigue muy interesado en hacerse con los servicios del jugador de 22 años, a pesar de que el internacional gambiano se encuentra actualmente de baja. Minteh se sometió a una operación de tobillo a principios de este mes después de sufrir una lesión durante un amistoso de pretemporada contra la AS Roma, lo que le mantiene fuera de los terrenos de juego.

    A pesar de que el plazo de su recuperación se extiende entre dos y tres meses, el Liverpool ha seguido adelante con su intento de fichaje. El Brighton ya ha rechazado ofertas iniciales de 50 y 60 millones de libras procedentes de Anfield, y se mantiene firme en una valoración superior a los 70 millones de libras.

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    Hurzeler aborda las posibles salidas

    El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, ha reconocido que el club debe prepararse para la vida sin sus jugadores más destacados en medio de la intensa especulación sobre fichajes. Junto a Minteh, el centrocampista Carlos Baleba también está cada vez más cerca de marcharse al Manchester United. Hurzeler habló con franqueza sobre la realidad de dirigir a un club cuyo éxito atrae de forma natural a pretendientes de primer nivel.

    «Son jugadores importantes para nosotros, porque han sido una parte muy importante de nuestro camino durante los últimos dos años», dijo Hurzeler la semana pasada. «Pero, en el fútbol, todos tenemos que entender que es normal que, si tienes éxito como equipo, si al equipo le va bien, entonces el individuo pueda brillar, y entonces habrá una gran demanda por nuestros jugadores».

  • Encontrar soluciones como equipo

    Hurzeler subrayó que la profundidad de plantilla y la resiliencia colectiva siguen siendo vitales, y señaló la contundente victoria por 4-0 de su equipo en la jornada inaugural ante el Aston Villa como prueba de que pueden sobreponerse. Aunque elogió las cualidades únicas de Minteh en el uno contra uno y su electrizante velocidad, el técnico alemán insistió en que la plantilla no dependerá de un solo individuo.

    «Sabemos que tiene un problema en el tobillo», declaró Hurzeler al ofrecer una actualización sobre el extremo. «Tenemos que ver cómo van las próximas semanas, cómo evoluciona esto porque, por supuesto, es un jugador importante para nosotros. Pero hoy hemos visto que somos capaces de reemplazarlo. Es muy importante que no dependamos de un solo jugador».

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    A la espera de que evolucione la situación

    Mientras el Liverpool se plantea una tercera oferta mejorada antes de que cierre el mercado de fichajes, Hurzeler sigue centrado en adaptarse en lugar de quejarse. El técnico del Brighton acepta que los grandes logros generan una fuerte atención en el mercado y obligan a los clubes a encontrar soluciones internas.

    Hurzeler añadió que gestionar este tipo de situaciones forma parte de la identidad del club y de su trabajo, y señaló que todo el mundo sabía que esto podía ocurrir durante un mercado de fichajes ajetreado mientras esperan a que la situación evolucione.

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