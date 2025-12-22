Tensión en la familia Beckham tras el presunto bloqueo de Brooklyn en Instagram

Brooklyn Beckham no estuvo presente en varias ocasiones importantes para su padre, Sir David, a lo largo de este año. Una de las ausencias más llamativas se produjo el 4 de noviembre, cuando el excentrocampista del Real Madrid, LA Galaxy, Milan y Paris Saint-Germain fue investido caballero por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica.

Tras recibir el título durante una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor, en Berkshire, Sir David expresó su orgullo: “No podría estar más orgulloso. La gente sabe lo patriota que soy; amo a mi país. Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia. He tenido la suerte de viajar por todo el mundo y, en todas partes, la gente quiere hablar conmigo de nuestra monarquía. Eso me hace sentir muy orgulloso”.

Acompañado por sus padres, Sandra y Ted, así como por su esposa Victoria —quien además diseñó el traje que lució en la ocasión—, Sir David añadió: “El rey Carlos quedó bastante impresionado con mi traje. Es el hombre mejor vestido que conozco, así que me ha inspirado mucho a lo largo de los años y, sin duda, también en este atuendo. Fue algo que mi esposa hizo para mí”.

El exfutbolista explicó que se inspiró en imágenes antiguas del monarca: “Miré fotos de cuando era joven, con traje de mañana, y pensé: ‘Eso es lo que quiero llevar’. Se lo comenté a mi esposa y ella lo diseñó”.

Sir David disputó 115 partidos con la selección inglesa, a la que capitaneó durante seis años entre 2000 y 2006. A nivel de clubes, defendió los colores del Manchester United entre 1992 y 2003, etapa en la que conquistó 12 títulos importantes, incluido el histórico triplete de la temporada 1998-99.