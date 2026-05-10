¡Tenía que ser Bunny Shaw! La estrella del Manchester City eliminó al Chelsea, y las nuevas campeonas de la WSL se unen al sorpresivo Brighton en la final de la FA Cup femenina

El Brighton fue el primero en avanzar a Wembley tras ganar un vibrante encuentro con cinco goles en Merseyside. Lo hizo de forma complicada: el Liverpool se adelantó 2-0 en solo 22 minutos. La amenaza de Ceri Holland por la izquierda fue clave en ambas jugadas: Denise O'Sullivan remató de cabeza un centro suyo y, acto seguido, Beata Olsson aprovechó el lío causado por otro para dar a las Reds un inicio de ensueño.

Sin embargo, Manuela Vanegas recortó distancias un minuto después para dar esperanza a las visitantes. En la segunda parte, un disparo al poste de Fran Kirby precedió al cabezazo de Madison Haley desde un ángulo cerrado que igualó el marcador.

El Liverpool mejoró con sus cambios, pero cuando todo apuntaba a la prórroga, llegó el zarpazo final. Un mal despeje a balón parado permitió a Vanegas servir el balón que, tras no ser despejado, aprovechó Nadine Noordam para batir a Jennifer Falk y llevar a las Seagulls a la final de la FA Cup femenina.