Todavía se recuerda bien la etapa de Julian Nagelsmann en el Bayern. Llegó en verano de 2021 procedente del Leipzig y fue destituido en primavera de 2023, una sorpresa. Le sustituyó Thomas Tuchel, que tampoco triunfó en Múnich.
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«Tenía muchas ganas»: ¡Se ha revelado! El FC Bayern quería fichar a Julian Nagelsmann para Múnich mucho antes
¿Qué habría pasado si el Bayern no hubiera recibido un portazo del TSG Hoffenheim, en la persona de su mecenas Dietmar Hopp, en el año 2015? Ya entonces el FCB había fijado su interés en el joven entrenador y deseaba ficharlo para Múnich, como reveló Michael Reschke, exdirector técnico del Bayern, en el pódcast «Nagelsmann – The Youngest One» de t-online.
«Como hijo de la región, para él era una historia fantástica y tenía muchas ganas de fichar por el Múnich para convertirse en entrenador del equipo sub-19 dentro de toda la estructura con Pep Guardiola», afirma Reschke.
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¿Julian Nagelsmann en el Bayern de Múnich ya en 2015? Uli Hoeneß lo intentó en vano
Uli Hoeneß también se entusiasmó con la idea y contactó a Dietmar Hopp, presidente del TSG, para informarle del plan del Bayern. Sin embargo, el proyecto fracasó porque Hopp respondió: «Ni hablar, se queda; aún tenemos muchos planes con él».
Hopp ya veía en Nagelsmann al futuro técnico del primer equipo, puesto que asumió en 2016 con solo 28 años. En 2019 se fue al RB Leipzig y en 2021 fichó por el Bayern, con el que ganó la Bundesliga en 2022.